Спикер Маккарти потребует от Зеленского отчитаться за потраченные на ВСУ деньги

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не будет гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый раунд финансирования, а потребует отчетность за уже предоставленную американскую помощь, сообщил он 19 сентября журналистам. Трансляция велась на YouTube-канале Forbes Breaking News.

«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы — где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы», — ответил он на вопрос журналистки.

Маккарти указал, что это именно те вопросы, ответы на которые американское общество хочет знать.

Спикер обратил внимание на то, что всегда говорил о важности подотчетности финансирования Киева.

«Я хочу услышать планы достижения победы», — сказал он снова.

Ранее, 15 сентября, советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о встрече президента США Джо Байдена с Зеленским, которая может состояться 21 сентября в Вашингтоне. Она состоится, когда американский конгресс будет рассматривать запрос Белого дома о дополнительной помощи Украине. Его принятие остается под вопросом, так как члены Республиканской партии разошлись во мнениях по этому вопросу.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. В результате чего была объявлена очередная помощь Украине на общую сумму более $1 млрд, включая более полумиллиарда долларов на помощь в сферах безопасности, противовоздушной обороны и других.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.