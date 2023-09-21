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Bild: выступление Шольца на ГА ООН прошло перед почти пустым залом

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступал на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) перед почти опустевшим залом. Об этом написал журнал Bild в среду, 20 сентября.

Шольц во время своего выступления затронул тему переформирования Совета Безопасности ООН, поскольку нынешний состав, по его словам, не отражает интересы всех государств.

Bild объяснил, что отсутствие слушателей связано в первую очередь с поздним временем выступления. Каждый год последовательность выступающих на дебатах в ООН имеет строгий порядок. На первом месте — Бразилия, затем следует США. Минуя череду 15-минутных речей, Германия значится в последних рядах. С каждым новым выступающим зал редеет, пока к вечеру в аудитории почти никого не остается.

«Зал по-настоящему полон только тогда, когда говорит президент США, со всеми последующими выступающими он все быстрее становится пустым», — пояснили журналисты.

Однако, как отметил российский сенатор Алексей Пушков, причиной могло быть и отсутствие интереса к позиции Германии.

«Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии. Поезд истории остановку «Берлин» уже миновал. Решения в новом мире принимаются уже в других местах», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Как отметил он во время заседания Совета безопасности организации, западные страны избегают предметного диалога об Украине, так как у них не хватает аргументов для честных переговоров.

Перед этим, 18 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Шольц не понимает реального положения дел на Украине. Эти слова стали ответом на высказанное 17 сентября канцлером Германии мнение о том, что условием для начала мирных переговоров является вывод российских войск.

Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.

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