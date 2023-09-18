В Кремле заявили о непонимании Шольцем реального положения дел на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что канцлер Германии Олаф Шольц не понимает реального положения дел, связанных с переговорами на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил в понедельник, 18 сентября, комментируя высказывание лидера ФРГ.

Ранее Шольц сообщил, что условием для начала мирных переговоров является вывод российских войск. По его словам, об этом должен распорядиться президент РФ Владимир Путин.

«Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел», — сказал он в беседе с журналистами.

В этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя условия канцлера ФРГ для переговоров по Украине, предложил поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии. По его словам, если канцлер ФРГ хочет «войти в историю как порядочный политик», то ему нужно освободить Восточную Германию, оккупированную еще в 1990 году.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, в то время как Киев на законодательном уровне ввел на них запрет.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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