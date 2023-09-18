Рогов после слов Шольца предложил поднять вопрос о деоккупации ГДР

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя условия канцлера ФРГ Олафа Шольца для переговоров по Украине, предложил поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии (ГДР).

«Мы как жители освобожденной части Запорожской области должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ. Тогда референдум не проводился, просто была сломана стена, которая проходила по границе двух государств», — сказал Рогов в «РИА Новости».

Глава движения добавил, что политик не имеет права выдвигать условия для переговоров по Украине. Кроме того, по его словам, если канцлер ФРГ хочет «войти в историю как порядочный политик», то ему нужно освободить Восточную Германию, оккупированную еще в 1990 году.

Ранее, 17 сентября, Шольц заявил, что условием для начала мирных переговоров является вывод российских войск. По его словам, об этом должен распорядиться президент РФ Владимир Путин.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, в то время Киев на законодательном уровне ввел на них запрет.