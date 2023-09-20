Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай призвал создать условия для урегулирования кризиса на Украине
Мир
Известный фотограф Эрвин Олаф умер после пересадки легких
Мир
Лавров заявил об отсутствии у Запада аргументов для честного диалога по Украине
Мир
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Карабахе
Мир
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования РФ в связи с гибелью миротворцев
Общество
Глава СК России запросил доклад о расследовании дела о взрыве газа в Балашихе
Мир
Журналист из США Хинкл спрогнозировал скорый и жестокий финал для Зеленского
Мир
Стычки протестующих и полиции начались в Ереване
Мир
Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине
Общество
Прощание с актером Алексеем Яниным будет закрытым
Мир
Хакеры взломали аккаунт сына Трампа в Х и заявили о смерти отца
Мир
Asia Times сообщила о возможном прекращении поддержки США Зеленского
Мир
Лавров назвал поддержку Западом Украины нарушением принципа самоопределения регионов РФ
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВФУ погибла мирная жительница

Лавров заявил об отсутствии у Запада аргументов для честного диалога по Украине

0
Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные страны избегают предметного диалога об Украине, так как у них не хватает аргументов для честных переговоров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации 20 сентября.

«Сегодня в риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги: «Вторжение, агрессия, аннексия». Ни слова о глубинных причинах проблемы, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава (ООН), Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», — сказал Лавров.

Дипломатический прокол: чего ожидать от недели высокого уровня ГА ООН
На чем сосредоточится международное сообщество и какую роль займет конфликт на Украине

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе Лаврова на полях сессии порядка 20 двусторонних встреч.

20 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН.

Предыдущая сессия прошла в сентябре 2022 года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отметил, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023