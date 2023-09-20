Лавров заявил об отсутствии у Запада аргументов для честного диалога по Украине

Западные страны избегают предметного диалога об Украине, так как у них не хватает аргументов для честных переговоров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации 20 сентября.

«Сегодня в риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги: «Вторжение, агрессия, аннексия». Ни слова о глубинных причинах проблемы, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава (ООН), Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», — сказал Лавров.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе Лаврова на полях сессии порядка 20 двусторонних встреч.

20 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН.

Предыдущая сессия прошла в сентябре 2022 года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отметил, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог.