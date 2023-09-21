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Актер Шведов рассказал о приобретенных на съемках «Оборотня» навыках

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Фото: Пресс-служба РЕН ТВ
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Денис Шведов снялся в главной роли 8-серийного экшен-триллера «Оборотень» (18+), который выходит на платформе Wink 21 сентября. Во время съемок ему пришлось освоить немало полезных для мужчины навыков, признался в беседе с «Известиями» актер.

«Я очень много полезных навыков приобрел: что касается самообороны, передвижения, обращения с оружием. Спасибо ребятам, кто меня готовил. Пожалуй, что это самые интересные для меня как мужчины и артиста, полезные навыки», — сказал он.

Готовиться Шведову пришлось ко многому, так как его герой в полном экшена фильме не использует оружие. За постановку зрелищных боев в картине отвечал Алексей Абрахманов. В «Оборотне» ему удалось из каждой драки создать оригинальное хореографическое зрелище.

«Рукопашного экшена много. Мы стараемся делать его изобретательным, колоритным. Поскольку драк большое количество, они должны быть разные. Плюс у нас специфический стиль героя. Он не бьет кулаками. Он подготовленный. Он потерял память. Это такая специфика — он не хочет сильно калечить и убивать людей и применяет спецприемы: бьет коленями, локтями», — объяснил Абрахманов.

История героя — спецагента Андрея Лазарева — начинается с того, что он очнулся непонятно где, в крови, в запачканной белой рубашке, ничего не помнит. Незнакомка решила помочь растерянно бредущему по улице мужчине, привела домой, но ему нечего рассказать. Он пришел в себя в момент, когда его посчитали мертвым и присвоили пятый номер. Ему предстоит вспомнить свое имя, статус спецагента и важное задание, которое нужно выполнить.

Цифровая премьера остросюжетного 8-серийного проекта «Оборотень» пройдет эксклюзивно в видеосервисе Wink в четверг, 21 сентября. Телевизионную премьеру проведет телеканал РЕН ТВ.

О настоящем мужчине: как снимался экшен-триллер «Оборотень»
Долгожданный сериал с Денисом Шведовым, снятый каналом РЕН ТВ, выходит онлайн

19 сентября актер Максим Щеголев, сыгравший роль Петра в сериале производства телекомпании РЕН ТВ «Оборотень», рассказал в беседе с «Известиями» о своем персонаже и о проекте в целом. Он отметил особую ироничность и юмор своего героя.

О том, что РЕН ТВ приступил к съемкам сериала «Оборотень», стало известно в конце декабря 2022 года. Отмечалось, что данный экшен-сериал с элементами детектива включит в себя четыре отдельных фильма-истории, связанные между собой общим повествованием.

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