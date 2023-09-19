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Премьера сериала «Оборотень» состоится 21 сентября

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Фото: РЕН ТВ
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Цифровая премьера остросюжетного 8-серийного проекта «Оборотень» (18+) пройдет эксклюзивно в видеосервисе Wink в четверг, 21 сентября. Его производством занимаются РЕН ТВ и «Смарт фильм». Телевизионная премьера состоится на телеканале РЕН ТВ.

Главный герой очнулся в неожиданном и не самом приятном месте: здесь принято нумеровать всех, кто сюда попал. Герой получает обозначение «Номер пятый». Он не помнит о себе ничего. Всё, что у него есть, — открытка от Петра некому Андрею. Ему предстоит вспомнить, что он был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ. А Петр и Андрей — боевой тандем.

«Наш сериал в некотором роде экшнн-притча про воина, который потерял память. Ему приходится очень непросто: среди врагов и друзей, сражаясь и спасая, он должен по крупицам восстановить свою прежнюю жизнь. В сериале есть интрига, в нем много классных трюков, стрельбы, шпионских страстей — в общем, всего того, что любит зритель», — поделилась режиссер сериала «Оборотень» Анна Курбатова.

По словам актера Дениса Шведова, который исполнил главную роль в сериале, на съемки в данном проекте его побудил экшен.

«Здесь его очень много, и мне стало интересно испытать себя в этих сценах после довольно долгого перерыва. Экшен в сериале нетипичный — мой герой не использует оружие, и это добавляет сложности», — рассказал он.

Актер Максим Щёголев обратил внимание на то, что у сериала нетривиальный сюжет: в нем присутствует множество завязок и линий. Он считает, что наблюдать за ходом событий будет также интересно и женской аудитории, поскольку в сериале есть романтическая интрига.

«Оборотень» вернет зрителям необходимый тонус, чтобы выигрывать конкурентные битвы и офисную борьбу. В конце концов, такие сериалы — аналог психотерапевтического сеанса, когда понимаешь — на самом деле всё в твоей жизни не так ужасно. Пусть жестокие схватки останутся на экране, а в личной и профессиональной жизни всё будет спокойно и гармонично», — пожелал директор по контенту видеосервиса Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Александр Косарим.

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О том, что РЕН ТВ приступил к съемкам сериала «Оборотень» стало известно в конце декабря 2022 года. Отмечалось, что данный экшен-сериал с элементами детектива включит в себя четыре отдельных фильма — истории, связанные между собой общим повествованием.

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