Телеканал РЕН ТВ приступил к съемкам остросюжетного сериала «Оборотень»

Новый остросюжетный 8-серийный проект производства телеканала РЕН ТВ и кинокомпании «Смарт фильм» расскажет историю двух сотрудников управления «Н» ФСБ, или, как его называют неофициально, «восьмой службы». Это суперсекретный департамент спецопераций, стоящий особняком в иерархии главной российской спецслужбы. Петр и Андрей Лазарев — это крепкий тандем, боевая двойка. Вместе им предстоит вернуть важный производственный объект под контроль государства, разобраться с коррупцией, пресечь преступную деятельность незаконной военизированной организации.

Экшен-сериал с элементами детектива включает в себя четыре отдельных фильма — истории, связанные между собой общим повествованием. В каждом фильме — новая миссия, которую должны выполнить герои. Петр исполняет роль куратора, наставника, связного с руководством. Лазарев — это его глаза, ноги и руки, совершенное «живое оружие», универсальный боец, прошедший курс экстремальной подготовки.

Роль Андрея Лазарева в сериале исполняет Денис Шведов. После воздействия отравляющего вещества Лазарев теряет память, но должен завершить задание. По ходу сериала он по крупицам восстанавливает свое прошлое, сопоставляя возвращающиеся воспоминания с реальностью. Герой пытается разобраться, кто он на самом деле и с кем сражается. И на этом пути Лазарева ждут открытия, которые внесут серьезные коррективы в его миссию.

Денис Шведов: «Для меня главным импульсом к участию в этом проекте стал экшен. Здесь его очень много, и мне было интересно после довольно долгого перерыва себя в этих сценах испытать. Экшен в сериале нетипичный — мой герой не использует оружие, и это создает дополнительную сложность. А вообще наш главный противник в проекте — это погода, — снимать драки под снегом и дождем крайне непростая задача. И, конечно, меня привлек сюжет — в его центре человек, который пытается собрать свою жизнь, совершенно не помня, что с ним происходило в прошлом. И ему в этом могут помочь только оставленные им для себя маячки, сигналы, какие-то зацепки. И зритель вместе с моим героем будет по ним идти и вспоминать, снова обретать главную цель».

Максим Щеголев — исполнитель роли Петра: «Мой герой — человек очень ироничный, у него искрометный юмор, этим он мне очень симпатичен. Он специалист высочайшего класса, но это неоднозначный персонаж. Зрителям откроется его вторая сторона, и это будет очень интересно и неожиданно. Это рассказ о том, как человек добивается правды и справедливости, и насколько сложен для главного героя этот путь. Вообще у этого сериала совершенно нетривиальный сюжет, в нем много линий, много завязок, много непонятного. Его будет интересно разгадывать и мужской аудитории, и женской благодаря романтической линии».

Анна Курбатова, режиссер: «Наш сериал — это в некотором роде экшен-притча про воина, который потерял память. Ему приходится очень непросто — среди врагов и друзей, сражаясь и спасая, он должен по крупицам восстановить свою прежнюю жизнь. В сериале есть интрига, в нем много экшена, классных трюков, стрельбы, шпионских страстей — в общем, всего того, что любит мужская аудитория».

Премьера сериала запланирована на 2023 год.

В главных ролях: Денис Шведов, Максим Щеголев.

В ролях: Дмитрий Сутырин, Алексей Кирсанов, Алексей Морозов, Анастасия Лавренович, Юлия Франц и др.

Режиссер-постановщик: Анна Курбатова.

Авторы сценария: Сергей Степанов, Владимир Аркуша, Станислав Эрклиевский.

Генеральные продюсеры: Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Михаил Курбатов, Анна Курбатова.

Продюсеры: Сергей Орлов, Денис Садов.

Оператор-постановщик: Сергей Чистяков.

Художник-постановщик: Игорь Рышков.