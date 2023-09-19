Актер Максим Щеголев рассказал о своей роли в сериале «Оборотень»

Актер Максим Щеголев, сыгравший главную роль в сериале производства телекомпании РЕН ТВ «Оборотень», 19 сентября рассказал в беседе с «Известиями» о своем персонаже Петре и о проекте в целом.

«Мне понравилось, что он (Петр. — Ред.) очень ироничный товарищ, у него искрометный юмор. Мне очень понравилось то, что это специалист высокого класса. То, что я куратор главного героя, которого играет Денис Шведов, то есть я как бы его начальник, это тоже греет душу», —рассказал актер.

Артист добавил, что его герой словно «переворачивается» по сюжету.

«У меня есть история до определенного события и история после определенного события. Это по сути два разных героя — два в одном. Если коротко, то это о том, как человек добивается правды и справедливости, какой сложной может быть дорога к ним и как может быть уникален путь, который герой себе придумает, чтобы этой правды достигнуть», — пояснил Щеголев.

Кроме того, актер уточнил, что изначально проект назывался «Лимб» (это состояние человека между реальностью и сном).

Цифровая премьера остросюжетного 8-серийного проекта «Оборотень» (18+) пройдет эксклюзивно в видеосервисе Wink в четверг, 21 сентября. По словам режиссера сериала Анны Курбатовой, зрители увидят экшен-притчу о воине, который потерял память и по крупицам восстанавливает ее.

О том, что РЕН ТВ приступил к съемкам сериала «Оборотень», стало известно в конце декабря 2022 года. Отмечалось, что данный экшен-сериал с элементами детектива включит в себя четыре отдельных фильма-истории, связанные между собой общим повествованием.