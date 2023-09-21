Канцлер Шольц выступил с речью на Генассамблее ООН в полупустом зале
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке поздним вечером 20 сентября в полупустом зале. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Причиной заметно отсутствующей аудитории стал регламентированный порядок выступления каждой страны, когда каждому представителю разрешено выступить с речью не длиннее 15 минут. Согласно регламенту, первой идет Бразилия, за ней ― США. Очередь ФРГ приходится на поздний вечер, когда большинство участников ГА ООН покидают зал.
Как отметил российский сенатор Алексей Пушков, полупустой зал дает понять, что ООН не интересны ни позиция Германии, ни сам Шольц.
«Поезд истории остановку «Берлин» уже миновал. Решения в новом мире принимаются уже в других местах», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Как отметил он во время заседания Совета безопасности организации, западные страны избегают предметного диалога об Украине, так как у них не хватает аргументов для честных переговоров.
При этом перед начало выступления российского министра президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний.
Неделя высокого уровня ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе министра Лаврова на полях сессии Генассамблеи порядка 20 двусторонних встреч.