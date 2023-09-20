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Зеленский покинул зал заседаний Совбеза ООН перед выступлением Лаврова

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совета Безопасности (СБ) ООН, не дождавшись выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Встреча по украинскому вопросу проходит в Нью-Йорке в среду, 20 сентября.

14 сентября появилась информация, что Зеленского могут посадить за один стол с представителем России на заседании Совбеза ООН. Тогда же отмечалось, что в рамках этой встречи украинский лидер надеется заручиться поддержкой своего «мирного плана».

Во время слов Зеленского в зале заседаний присутствовала российская делегация с постпредом РФ при ООН Василием Небензей. Украинский лидер выступил вторым. Ожидается, что Лавров скажет свое слово 12-м.

В ходе своего выступления Зеленский призвал другие государства поддержать его «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине.

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В свою очередь, Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием украинского президента. По его словам, порядок работы Совбеза нарушается в угоду одной делегации.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе Лаврова на полях сессии порядка 20 двусторонних встреч. У Зеленского намечены встречи с американским руководством и первыми лицами других стран.

Предыдущая сессия состоялась в сентябре 2022 года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отметил, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама должна объявить о готовности к переговорам. Кроме того, он заявил, что Вашингтон должен оказать на Киев влияние, говоря о готовности украинских властей к дипломатическому урегулированию кризиса.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже, в октябре, Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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