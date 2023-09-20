Зеленский покинул зал заседаний Совбеза ООН перед выступлением Лаврова
Президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совета Безопасности (СБ) ООН, не дождавшись выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Встреча по украинскому вопросу проходит в Нью-Йорке в среду, 20 сентября.
14 сентября появилась информация, что Зеленского могут посадить за один стол с представителем России на заседании Совбеза ООН. Тогда же отмечалось, что в рамках этой встречи украинский лидер надеется заручиться поддержкой своего «мирного плана».
Во время слов Зеленского в зале заседаний присутствовала российская делегация с постпредом РФ при ООН Василием Небензей. Украинский лидер выступил вторым. Ожидается, что Лавров скажет свое слово 12-м.
В ходе своего выступления Зеленский призвал другие государства поддержать его «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине.
В свою очередь, Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием украинского президента. По его словам, порядок работы Совбеза нарушается в угоду одной делегации.
Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ранее МИД РФ сообщал, что в программе Лаврова на полях сессии порядка 20 двусторонних встреч. У Зеленского намечены встречи с американским руководством и первыми лицами других стран.
Предыдущая сессия состоялась в сентябре 2022 года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отметил, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама должна объявить о готовности к переговорам. Кроме того, он заявил, что Вашингтон должен оказать на Киев влияние, говоря о готовности украинских властей к дипломатическому урегулированию кризиса.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в турецком Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже, в октябре, Киев официально отказался от контактов с Москвой.