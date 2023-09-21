Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны БРИКС поддержали председательство России в объединении в 2024 году
Мир
Известный фотограф Эрвин Олаф умер после пересадки легких
Общество
В Госдуме предложили массово устанавливать датчики утечки газа
Мир
В РФ заявили об отсутствии диалога с ЕС по переподключению РСХБ к SWIFT
Мир
Канцлер Шольц выступил с речью на Генассамблее ООН в полупустом зале
Общество
В Россельхознадзоре объяснили попадание продукции с АЧС в магазины
Общество
Глава СК России запросил доклад о расследовании дела о взрыве газа в Балашихе
Общество
Тела женщины и ребенка обнаружили под завалами дома в Балашихе
Мир
Два человека погибли в результате крушения самолета в Германии
Мир
Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине
Мир
Суд штата Делавэр предписал Хантеру Байдену лично явиться на заседание
Экономика
В РФ будут приостанавливать работу нелегальных онлайн-продавцов
Мир
Белый дом заявил об отсутствии окончательного решения о поставке ракет ATACMS Киеву
Мир
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС

Захарова прокомментировала отстранение спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло

Cпикера ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала отстранение от должности спикера Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского сержанта-трансгендера Сары Эштон-Чирилло. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Захаровой в среду, 20 сентября.

«Сержант-трансгендер Сара отстранена от должности спикера ВСУ. Кем теперь назначат, интересно? Министром дошкольного образования или главным акушером-гинекологом Украины?», — иронично написала представитель МИД РФ.

Эштон-Чирилло была отстранена от должности англоязычного спикера ВСУ ранее в тот же день. Заявление об этом было опубликовано в соцсети X (бывший Twitter) силами территориальной обороны ВСУ.

«Заявления сержанта Эштон-Чирилло, высказанные за последние дни, не были одобрены командованием Сил территориальной обороны и командованием ВСУ», — написали в ведомстве.

По словам представителей теробороны, они не могут закрыть глаза на нарушения норм международного гуманитарного права, а потому отстраняют сержанта до завершения расследования.

«Подлатаемся и будем продолжать»
Выжившие после обстрела ВФУ журналисты МИЦ «Известия» перенесли несколько операций — международные организации не торопятся комментировать атаку на СМИ

Ранее, 15 сентября, сообщалось, что Сара Эштон-Чирилло призывала к расправам над российскими журналистами, а также над представителями государственных и общественных структур, которые участвуют в освещении хода специальной военной операции (СВО) на Украине. В МИД РФ заявили, что возмущены подобными высказываниями и назначат проверку на предмет подстрекательства к убийствам и осуществлению террористической деятельности.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания представителя ВСУ, в которых она угрожает российским журналистам. В видеообращении Эштон-Чирилло заявила, что российские «военные преступники-пропагандисты» будут настигнуты и «справедливость восторжествует».

2 августа стало известно, что журналистка Эштон-Чирилло стала одним из официальных представителей сил обороны Украины. Также сообщалось, что она вступила в ряды украинских военнослужащих еще в октябре 2022 года, была медиком в территориальной обороне.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023