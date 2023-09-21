Захарова прокомментировала отстранение спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала отстранение от должности спикера Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского сержанта-трансгендера Сары Эштон-Чирилло. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Захаровой в среду, 20 сентября.

«Сержант-трансгендер Сара отстранена от должности спикера ВСУ. Кем теперь назначат, интересно? Министром дошкольного образования или главным акушером-гинекологом Украины?», — иронично написала представитель МИД РФ.

Эштон-Чирилло была отстранена от должности англоязычного спикера ВСУ ранее в тот же день. Заявление об этом было опубликовано в соцсети X (бывший Twitter) силами территориальной обороны ВСУ.

«Заявления сержанта Эштон-Чирилло, высказанные за последние дни, не были одобрены командованием Сил территориальной обороны и командованием ВСУ», — написали в ведомстве.

По словам представителей теробороны, они не могут закрыть глаза на нарушения норм международного гуманитарного права, а потому отстраняют сержанта до завершения расследования.

Ранее, 15 сентября, сообщалось, что Сара Эштон-Чирилло призывала к расправам над российскими журналистами, а также над представителями государственных и общественных структур, которые участвуют в освещении хода специальной военной операции (СВО) на Украине. В МИД РФ заявили, что возмущены подобными высказываниями и назначат проверку на предмет подстрекательства к убийствам и осуществлению террористической деятельности.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания представителя ВСУ, в которых она угрожает российским журналистам. В видеообращении Эштон-Чирилло заявила, что российские «военные преступники-пропагандисты» будут настигнуты и «справедливость восторжествует».

2 августа стало известно, что журналистка Эштон-Чирилло стала одним из официальных представителей сил обороны Украины. Также сообщалось, что она вступила в ряды украинских военнослужащих еще в октябре 2022 года, была медиком в территориальной обороне.