Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стал одним из официальных представителей сил обороны Украины. Об этом 2 августа сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Одним из спикеров сил обороны Украины стала американский трансгендер», — сообщила «Страна».

Издание также отмечает, что журналистка Сара Эштон-Чирилло вступила в ряды украинских военнослужащих в октябре 2022 года, была медиком в территориальной обороне.

«Она ведет новый англоязычный проект сил теробороны «Россия ненавидит правду», нацеленный на аудиторию США и Европы. Его целью обозначено «противодействие российской пропаганде», — рассказала «Страна».



Идея гендерного многообразия активно продвигается на Западе. В частности, в марте 2021 года доктор Рейчел Левайн, перенесшая операцию по смене пола, была утверждена сенатом США в качестве помощника министра здравоохранения. Она вошла в историю как первый трансгендер, утвержденный сенатом на таком высоком посту.