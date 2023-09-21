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В Госдуме предложили массово устанавливать датчики утечки газа

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Фото: Getty Images/sarawutk
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В квартирах предложили массово устанавливать датчики утечки газа во время капремонта в жилых домах, когда меняют внутриквартирные газовые трубы. Об этом «Известиям» заявили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

«Нужно вести работу по установке в квартирах датчиков контроля утечки газа. Это современные приборы, способные на ранних этапах сообщить об утечках и вовремя предотвратить чрезвычайное происшествие. Мы должны задуматься о массовых установках таких приборов в многоквартирных домах, но необходимо договориться «на берегу» о том, кто возьмет на себя обязательства по финансированию этого процесса. Удобно будет делать это во время капремонта в многоквартирных домах в моменты, когда меняют внутриквартирные газовые трубы», — сказал «Известиям» член комитета Сергей Колунов.

Также он напомнил, что в прошлую весеннюю сессию уже был принят закон о безопасности газового оборудования.

«Он вносит изменения в Жилищный кодекс и закон «О газоснабжении в РФ». В соответствии с поправками, одна организация обслуживает всю сеть газопотребления многоквартирных домов — и домовое, и внутриквартирное газовое оборудование», — сказал он.

Более того, теперь жильцы обязаны предоставлять беспрепятственный доступ в свои квартиры для обслуживания газового оборудования. Этот закон обеспечивает качество и своевременность работ по обслуживанию, а также дает гарантии, что оно будет проводиться компетентными организациями, отметил депутат.

«Но проблема с недопуском в квартиры остается. И трагедия в Балашихе — тому пример. Поэтому следующим этапом нашей законодательной работы должно стать рассмотрение законопроекта о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры в пять раз, правительство нас в этом поддерживает», — сказал Колунов.

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В среду, 20 сентября, в Балашихе произошел взрыв газа на четвертом этаже дома по улице Октябрьской. Сначала обрушились три этажа дома, повреждено было не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение.

Вечером 14 сентября взрыв прогремел в одном из домов поселка Семендер под Махачкалой. После хлопка газовоздушной смеси в здании начался пожар. Горение удалось полностью ликвидировать. 15 сентября врач Диагностического центра Махачкалы Али Керимов рассказал «Известиям» о пострадавших при взрыве газа подростках.

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