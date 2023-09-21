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Поисковая корзина: 6 тыс. человек потерялись в лесах с начала сезона

Росту числа заблудившихся способствовал богатый урожай грибов
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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В мае–сентябре 2023 года в российских лесах потерялось более 6 тыс. человек — это на 35% больше, чем годом ранее, рассказали «Известиям» в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Способствовал этому, в частности, великолепный урожай грибов, который стал возможен благодаря теплому и влажному лету. Печальная статистика может существенно вырасти, так как за грибами люди ходят вплоть до первых заморозков, отмечают эксперты. Как обезопасить себя во время «тихой охоты» — в материале «Известий».

Разгар сезона

Время с мая по середину сентября, когда россияне традиционно отправляются в походы и идут в лес за ягодами и грибами, оказалось в этом году особенно сложным для поисковых служб — за этот период поступило свыше 6 тыс. заявок о пропавших в природной среде. Об этом «Известиям» рассказали в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Это на 35% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Только на этой неделе в Архангельской области спасатели больше суток искали 13-летнего подростка, который потерялся, отправившись накануне за грибами с отцом и дедом. Телефона и других средств связи у мальчика не было.

поисковый отряд
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Сначала родственники искали его самостоятельно, позже обратились к спасателям. В поисках задействовали пожарных, кинологов и беспилотники. Из Архангельска на поиски вылетел вертолет со спасателями на борту.

— Пропавший подросток найден в Архангельской области. 13-летний юноша обнаружен в удовлетворительном состоянии в 1,5 км от поселка Тайга, — сообщала 18 сентября пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На форуме отряда «ЛизаАлерт» сейчас можно найти несколько свежих поисков с формулировкой «человек ушел в лес и не вернулся». У поисковиков горячая пора, подтвердили в отряде: приходит очень много заявок.

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Небезопасные условия

Оказавшись на природе, люди зачастую пренебрегают условиями безопасности, рассказали «Известиям» в МВД.

женщина в лесу
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— Пропадают грибники в чащах лесных массивов, уходят со знакомого им маршрута глубоко в лес, теряя при этом ориентир в пространстве, — заявили в ведомстве. — Их положение усугубляется при наступлении сумерек, разрядке батареи мобильного телефона, навигатора или внезапном ухудшении самочувствия.

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В МВД предупредили, что, оказавшись в одиночестве и в беспомощном состоянии, заблудившиеся люди могут стать легкой добычей хищных зверей или погибнуть от холода.

— К сожалению, подобные несчастные случаи не единичны, и сотрудникам органов внутренних дел нередко приходится на практике сталкиваться с непозволительной беспечностью пропавших граждан, — заявили в министерстве.

Этот год оказался особенно богат на грибы, рассказали «Известиям» в Рослесинфорге. Этому во многом способствовали погодные условия — лето было теплым и влажным. Особенно грибными регионами там назвали Томскую область, Башкирию, Карелию, Ленинградскую область и Приморский край.

грибник
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Для грибников этот год действительно выдающийся. Сезон заготовки сейчас в самом разгаре, и продлится он до первых заморозков, — отметили в пресс-службе Рослесинфорга.

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Подготовка к походу

К походу в лес за грибами стоит тщательно подготовиться, напомнил директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин.

— С собой следует иметь заряженный телефон, желательно с навигатором, в котором нужно сохранить точку входа в лес, чтобы при необходимости можно было к ней вернуться, — посоветовал он.

компас
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Также, по словам эксперта, не будет лишним запомнить основные ориентиры при входе в лес, такие как линия электропередачи, автомобильная дорога или железнодорожные пути.

— С собой желательно иметь запас питьевой воды, потому что в случае усталости и травмы обезвоживание наступает довольно быстро, — напомнил Александр Старостин.

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Одеваться эксперт посоветовал по сезону и максимально ярко — это помогает быстрее обнаружить человека, если он заблудится.

— Многие любят, отправляясь в лес, надеть на себя камуфляж, но это не самый лучший вариант, — резюмировал специалист.

грибники
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Желательно посещать те лесные массивы, в которых человек хорошо ориентируется, посоветовал он. Лучше, если территории небольшие по протяженности и пересекаются с автодорогами. А вот посещения болотистой местности лучше избегать. При этом отправляться в лес в одиночку не стоит.

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Если человеку кажется, что он потерялся, нужно сразу обращаться за помощью, напомнили в отряде «ЛизаАлерт». В этом случае следует остановиться, позвонить по номеру 112 и строго следовать инструкциям от оператора. Телефон необходимо держать в сухости и не расходовать батарею на лишние звонки. Чтобы помочь быстрее себя обнаружить, можно кричать, свистеть, стучать в ответ на любой шум. Также, чтобы обозначить свое местоположение, можно развести костер, напомнили в отряде.

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