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Россияне лишились денег из-за украинского приложения Power Now

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Фото: соцсети
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Украинское приложение Power Now списало с пользователей деньги и перечислило средства Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом россияне рассказали в среду, 20 сентября.

Так, Мария сообщила Telegram-каналу Mash, что она в Москве использовала в одном из ресторанов столицы зарядку сервиса аренды повербанков Power Now. Спустя год с ее карты списали 3 тыс. рублей, в поддержке приложения ей не ответили. Также еще у нескольких людей произошла подобная ситуация.

По данным Telegram-канала, многие заведения отказались от украинских зарядных станций после того, как посетители платили за использование аппарата, но он не работал.

Mash отмечает, что пользователи не могут отвязать свою банковскую карту от приложения и им остается только блокировать их.

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В июне «Известия» ознакомились с жалобами россиян на списания всех денег со счетов в одном из крупнейших банков Турции — Denizbank. В качестве причины платежа указана «комиссия за управление счетом». Россияне рассказали, что некоторые из них, столкнувшиеся с «изъятием средств», использовали счет довольно редко и оставляли на нем лишь небольшой остаток. Однако другие клиенты стабильно оплачивали через него покупки и подписки на иностранных сервисах, совершая минимум по три-четыре операции в месяц.

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