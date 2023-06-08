Турецкий Denizbank стал списывать деньги со счетов россиян без предупреждения

Россияне стали массово жаловаться на списания всех денег со счетов в одном из крупнейших банков Турции Denizbank. Такие сообщения появились в Telegram-каналах для путешественников и релокантов. «Известия» ознакомились с жалобами. Кредитная организация начала списывать средства без предупреждения с 6 июня, следует из комментариев пользователей. В качестве причины платежа указана «комиссия за управление счетом».

Размер платы у всех оказался разный — от 130 до 1400 турецких лир (примерно от 500 до 5,3 тыс. рублей), рассказывают россияне. Финорганизация списывала деньги под ноль, у некоторых клиентов также автоматически закрылись счета в долларах и евро. По договору сбор за обслуживание должен составлять от 13,9 до 36 турецких лир в месяц (то есть не выше 140 рублей), отмечают пользователи.

Некоторые клиенты, столкнувшиеся с «изъятием средств», использовали счет довольно редко и оставляли на нем лишь небольшой остаток. Однако другие стабильно оплачивали через него покупки и подписки на иностранных сервисах, совершая минимум по три-четыре операции в месяц, следует из комментариев россиян.

«Известия» направили запрос в кредитную организацию.

Банки могут вносить изменения в первоначальные условия обслуживания клиентов в одностороннем порядке, рассказал генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Он пояснил: при заключении договора это всегда фиксируется как на бумаге, так и в электронной оферте. Причем такие списания — скорее дополнительная статья дохода для кредитной организации, чем мера воздействия на нерезидентов, считает эксперт. Однако они могут быть связаны с тем, что услуга открытия иностранной карты для россиян сейчас платная и востребованная. Ее средняя стоимость составляет 20–25 тыс. рублей, а дополнительные комиссии вряд ли заставят клиента идти в другой банк.

Такие списания можно попробовать оспорить, обратившись к местному регулятору, но затраты на юриста, переводы и прочее будут в разы выше, подчеркнул эксперт.

Если возможность списания средств не прописана в договоре, то это будет нарушением со стороны банка, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. В таком случае клиенту стоит для начала составить письменное обращение в кредитную организацию, на него компания обязана ответить.

В прошлом году в ноябре Denizbank резко ужесточил требования к держателям счетов среди нерезидентов, напомнил Алексей Тараповский. Тогда финорганизация повысила минимальную сумму депозита почти в десять раз, а также установила минимальный размер исходящего SWIFT-перевода на уровне $10 тыс.