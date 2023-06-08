Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о закрытии пляжей в Хургаде после нападения акулы на человека
Общество
«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС
Авто
Автодилеры сообщили о 14 официально представленных в РФ китайских автобрендах
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Мир
Кулеба по-хамски ответил на идею Эрдогана о расследовании взрыва Каховской ГЭС
Мир
18 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана
Армия
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении
Мир
CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при контрнаступлении
Общество
В Истре простились с героически погибшим командиром полка Кузнецовым
Общество
Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области
Экономика
В российском банке опровергли сложности с проведением рублевых платежей в Казахстане
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили три танка Leopard на запорожском направлении

Турецкий Denizbank стал списывать деньги со счетов россиян без предупреждения

0
Фото: Global Look Press/Siegfried Grassegger
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне стали массово жаловаться на списания всех денег со счетов в одном из крупнейших банков Турции Denizbank. Такие сообщения появились в Telegram-каналах для путешественников и релокантов. «Известия» ознакомились с жалобами. Кредитная организация начала списывать средства без предупреждения с 6 июня, следует из комментариев пользователей. В качестве причины платежа указана «комиссия за управление счетом».

Размер платы у всех оказался разный — от 130 до 1400 турецких лир (примерно от 500 до 5,3 тыс. рублей), рассказывают россияне. Финорганизация списывала деньги под ноль, у некоторых клиентов также автоматически закрылись счета в долларах и евро. По договору сбор за обслуживание должен составлять от 13,9 до 36 турецких лир в месяц (то есть не выше 140 рублей), отмечают пользователи.

Некоторые клиенты, столкнувшиеся с «изъятием средств», использовали счет довольно редко и оставляли на нем лишь небольшой остаток. Однако другие стабильно оплачивали через него покупки и подписки на иностранных сервисах, совершая минимум по три-четыре операции в месяц, следует из комментариев россиян.

«Известия» направили запрос в кредитную организацию.

Банки могут вносить изменения в первоначальные условия обслуживания клиентов в одностороннем порядке, рассказал генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Он пояснил: при заключении договора это всегда фиксируется как на бумаге, так и в электронной оферте. Причем такие списания — скорее дополнительная статья дохода для кредитной организации, чем мера воздействия на нерезидентов, считает эксперт. Однако они могут быть связаны с тем, что услуга открытия иностранной карты для россиян сейчас платная и востребованная. Ее средняя стоимость составляет 20–25 тыс. рублей, а дополнительные комиссии вряд ли заставят клиента идти в другой банк.

Такие списания можно попробовать оспорить, обратившись к местному регулятору, но затраты на юриста, переводы и прочее будут в разы выше, подчеркнул эксперт.

Если возможность списания средств не прописана в договоре, то это будет нарушением со стороны банка, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. В таком случае клиенту стоит для начала составить письменное обращение в кредитную организацию, на него компания обязана ответить.

Никто не заплатит: в РФ осталось семь банков с работающими за рубежом картами UnionPay
С чем это связано и какие варианты совершения покупок за границей остаются у россиян

В прошлом году в ноябре Denizbank резко ужесточил требования к держателям счетов среди нерезидентов, напомнил Алексей Тараповский. Тогда финорганизация повысила минимальную сумму депозита почти в десять раз, а также установила минимальный размер исходящего SWIFT-перевода на уровне $10 тыс.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023