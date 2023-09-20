Названы симптомы нехватки витамина D в организме

Симптомами недостатка в организме витамина D могут быть простуды, перепады настроения, потеря аппетита, мышечные боли и судороги. Об этом в среду, 20 сентября, «Газете.Ru» рассказала специалист по детоксикационному питанию, нутрициолог и преподаватель академии EdPro Юлия Савельва.

«Однозначно стоит проверить уровень витамина D, если вы отмечаете у себя: ломкость костей, мышечную слабость, судороги, снижение когнитивных функций, частые ОРВИ, бессонницу, потерю аппетита, тревожность и раздражительность», — посоветовала она.

По ее словам, нехватка витамина D в организме восполняется с помощью продуктов питания. В качестве примеров она привела печень трески, жирные сорта рыбы, молочные продукты и яичные желтки. Специалист также добавила, что в группе риска по дефициту витамина D находятся те, кто редко бывает на свежем воздухе, а также кормящие матери и беременные женщины.

«В группе риска также люди с избыточной массой тела, строгие вегетарианцы, сторонники низкожировых диет, а также люди с удаленным желчным пузырем или с нарушением оттока желчи», — уточнила Савельева.

Ранее, 13 июня, врач рассказала о необходимых для поддержания здоровья сердца витаминах. Среди них оказались магний и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), а для их восполнения она посоветовала есть больше рыбы, зелени, овощей и фруктов.

Ранее, 21 января, были названы самые дефицитные витамины в организме. Ими оказались кальций, железо и витамин D.