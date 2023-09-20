Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины в Польше указал Варшаве на неприемлемость запрета на ввоз зерна
Происшествия
Россияне лишились денег из-за украинского приложения Power Now
Происшествия
В ЛНР задержали передававшего Киеву данные о ВС РФ шпиона
Мир
Сотрудники магазинов Apple устроят демонстрацию в Париже
Мир
Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием Зеленского
Мир
Баку заявил о 70-процентной готовности мирного договора с Ереваном
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Экономика
Новак исключил дефицит топлива в России
Экономика
Рубль на торгах Мосбиржи вырос на 50 копеек по отношению к доллару
Экономика
Зампред ЦБ заявил об отсутствии рисков для финансовой стабильности РФ
Мир
В Швеции надеются завершить расследование по «Северным потокам» в текущем году
Происшествия
Российские миротворцы погибли в результате обстрела в Нагорном Карабахе
Мир
СМИ сообщили об одобрении всеми ведомствами США поставок ATACMS Украине
Мир
В Баку заявили о намерении нормализовать отношения с Ереваном

Названы симптомы нехватки витамина D в организме

Врач Савельвева: мышечные боли могут быть симптомом недостатка витамина D
0
Фото: Global Look Press
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Симптомами недостатка в организме витамина D могут быть простуды, перепады настроения, потеря аппетита, мышечные боли и судороги. Об этом в среду, 20 сентября, «Газете.Ru» рассказала специалист по детоксикационному питанию, нутрициолог и преподаватель академии EdPro Юлия Савельва.

«Однозначно стоит проверить уровень витамина D, если вы отмечаете у себя: ломкость костей, мышечную слабость, судороги, снижение когнитивных функций, частые ОРВИ, бессонницу, потерю аппетита, тревожность и раздражительность», — посоветовала она.

По ее словам, нехватка витамина D в организме восполняется с помощью продуктов питания. В качестве примеров она привела печень трески, жирные сорта рыбы, молочные продукты и яичные желтки. Специалист также добавила, что в группе риска по дефициту витамина D находятся те, кто редко бывает на свежем воздухе, а также кормящие матери и беременные женщины.

«В группе риска также люди с избыточной массой тела, строгие вегетарианцы, сторонники низкожировых диет, а также люди с удаленным желчным пузырем или с нарушением оттока желчи», — уточнила Савельева.

Опасно ходят: названы пять ошибок россиян при приеме витаминов
Врачи рассказали, как правильно выбрать и сочетать такие препараты

Ранее, 13 июня, врач рассказала о необходимых для поддержания здоровья сердца витаминах. Среди них оказались магний и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), а для их восполнения она посоветовала есть больше рыбы, зелени, овощей и фруктов.

Ранее, 21 января, были названы самые дефицитные витамины в организме. Ими оказались кальций, железо и витамин D.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023