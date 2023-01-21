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Названы самые дефицитные витамины в организме

«Гемотест»: больше всего россиянам не хватает витамина D, кальция и железа
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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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Чаще всего в 2022 году россияне проверяли уровень витамина D, который оказался самым дефицитным из всех — у каждого второго выявлена его нехватка. В возрастной группе от 18 до 25 лет более чем у 70% мужчин и женщин полученные результаты ниже нормы. Об этом «Известиям» 21 января сообщили специалисты лаборатории «Гемотест», изучившие результаты анализов по основным витаминам и минералам, которые пациенты сдавали в прошлом году.

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По словам врача общей практики, эксперта лаборатории «Гемотест» Елены Гориной, знать свой уровень витамина D действительно важно. Он участвует в иммунных и эндокринных процессах, в том числе помогает бороться с инфекциями и поддерживать здоровый вес. Дефицит этого витамина может проявляться деформацией костей у детей, мышечными и суставными болями у взрослых, выпадением волос, повышением давления, бесплодием.

«В то же время при накоплении в организме в больших количествах витамин D токсичен. Тошнота, расстройство пищеварения, спазмы в животе, головная боль, раздражительность, боли в суставах — одни из наиболее вероятных проявлений приема этого витамина в больших дозировках. Поэтому сначала необходимо сдать анализ и выяснить его уровень в крови и только потом принимать витамин строго в том количестве, которое назначит специалист», — подчеркнула врач.

На втором месте по популярности среди заказов в данном сегменте оказались витамины группы В — В12, В6 и В1. При этом у каждого десятого пациента среди мужчин и женщин показатели витаминов В6 (пиридоксин) и В1 (тиамин) ниже нормы.

«Оптимальный уровень витаминов группы В обеспечивает правильную работу нервной и сердечно-сосудистой системы, мышц. Пиридоксин и тиамин также участвуют в метаболизме глюкозы, жиров и белков. Их уровень в крови необходимо контролировать, так как организм человека не способен накапливать эти витамины», — пояснила Горина.

В то же время показатели витамина В12 оказались выше нормы у каждого пятого мужчины и у каждой четвертой женщины в возрасте старше 35 лет. Следствием этого могут быть образование тромбов, аллергические реакции, сердечная недостаточность. Обнаружение в крови повышенного уровня В12 часто возникает из-за неконтролируемого приема лекарственных препаратов или биологически активных добавок, содержащих этот витамин. Это особенно опасно, так как 93% пациентов отметили, что сдают анализ не по назначению врача.

Среди исследований на уровень минералов и микроэлементов самым востребованным у россиян оказался кальций. В 5% анализов у мужчин и женщин его показатель был ниже установленной нормы. Как уточнила врач, недостаток этого витамина вызывает хрупкость костей, кариес, бессонницу, снижение памяти, склонность к кровотечениям, ухудшение внешнего вида кожи и волос, слабость, утомляемость, а также онемение, ощущение покалывания и непроизвольные мышечные сокращения.

Вторым по популярности в этой группе исследований оказалось сывороточное железо. Этого микроэлемента также не хватает россиянам — так, у каждой десятой женщины его показатель занижен. Железодефицитная анемия сопровождается у взрослых повышенной утомляемостью, головокружениями, выпадением волос и ломкостью ногтей. У детей замедляется развитие, повышается заболеваемость острыми респираторными и кишечными инфекциями.

Накануне терапевт Дмитрий Бобрышев предупредил об опасности отравления витаминами. Он подчеркнул, что такое осложнение грозит тем, кто принимает витамины без предварительной консультации с врачом.

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