Терапевт Бобрышев предупредил об опасности отравления витаминами

Развитие гипервитаминоза, или отравления витаминами, грозит тем, кто принимает витамины без предварительной консультации с врачом. О том, почему это так важно, а также о симптомах гипервитаминоза «Газете.Ru» рассказал терапевт Clean Сlinic кандидат медицинских наук Дмитрий Бобрышев.

По его словам, на сегодняшний день нет однозначного ответа на вопрос о том, стоит ли вообще принимать витамины в качестве пищевых добавок, так как исследования по этому поводу весьма противоречивы.

Врач отметил, что при приеме витаминов важно учитывать многие факторы, в том числе индивидуальные особенности организма и его состояние. Поэтому перед началом приема важно проконсультироваться с грамотным специалистом, который не только знаком с актуальными исследованиями, но и учтет особенности организма пациента.

При этом Бобрышев обратил внимание на то, что при употреблении обычных продуктов получить гипервитаминоз практически невозможно.

«Для этого нужно постоянно есть особую пищу, типа печени и почек. В той еде, что мы покупаем в магазинах, содержание витаминов и полезных веществ скорее будет сниженным», — рассказал он.

Врач также отметил, что накапливаться в организме могут только жирорастворимые витамины, такие как витамин А. Однако в случае с обычной пищей получить передозировку такими витаминами можно в редких случаях, при употреблении отдельных продуктов в больших количествах.

К симптомам гипервитаминоза он отнес головную боль, головокружения, проблемы со сном, раздражительность, перевозбудимость нервной системы и аллергические реакции.

В заключение врач отметил, что заподозрить у себя гипервитаминоз можно только в случае бесконтрольного приема БАДов. Для диагностики переизбытка или дефицита определенных витаминов нужно сдать специальный анализ крови.

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