Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Мир
Власти Дубно на Украине признались в неспособности снести советский танк
Общество
Автомобильное движение на Крымском мосту возобновили досрочно
Мир
Глава МИД Габона умер от сердечного приступа
Мир
Макрон заявил о планах Франции укрепить силы ядерного сдерживания
Мир
В Би-би-си заявили о нехватке средств на содержание всемирной службы
Мир
Боррель рассказал о €10 млрд суммарной помощи от стран ЕС Украине
Мир
Президент Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией
Мир
Япония начнет обучение украинских саперов на своей территории с 22 января
Мир
Глава минобороны Германии заявил об отсутствии решения по танкам Leopard 2 для Киева
Спорт
Фигуристка Константинова объявила о завершении спортивной карьеры
Общество
«Росэнергоатом» сообщил об устранении критических повреждений на ЗАЭС

Терапевт Бобрышев предупредил об опасности отравления витаминами

Терапевт Дмитрий Бобрышев: гипервитаминоз возможен в случае бесконтрольного приема витаминов
0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Развитие гипервитаминоза, или отравления витаминами, грозит тем, кто принимает витамины без предварительной консультации с врачом. О том, почему это так важно, а также о симптомах гипервитаминоза «Газете.Ru» рассказал терапевт Clean Сlinic кандидат медицинских наук Дмитрий Бобрышев.

Попали в молоко: ученые сузили список вредных продуктов
Врачи рассказали, кому можно есть всё, что хочется

По его словам, на сегодняшний день нет однозначного ответа на вопрос о том, стоит ли вообще принимать витамины в качестве пищевых добавок, так как исследования по этому поводу весьма противоречивы.

Врач отметил, что при приеме витаминов важно учитывать многие факторы, в том числе индивидуальные особенности организма и его состояние. Поэтому перед началом приема важно проконсультироваться с грамотным специалистом, который не только знаком с актуальными исследованиями, но и учтет особенности организма пациента.

При этом Бобрышев обратил внимание на то, что при употреблении обычных продуктов получить гипервитаминоз практически невозможно.

«Для этого нужно постоянно есть особую пищу, типа печени и почек. В той еде, что мы покупаем в магазинах, содержание витаминов и полезных веществ скорее будет сниженным», — рассказал он.

Врач также отметил, что накапливаться в организме могут только жирорастворимые витамины, такие как витамин А. Однако в случае с обычной пищей получить передозировку такими витаминами можно в редких случаях, при употреблении отдельных продуктов в больших количествах.

К симптомам гипервитаминоза он отнес головную боль, головокружения, проблемы со сном, раздражительность, перевозбудимость нервной системы и аллергические реакции.

В заключение врач отметил, что заподозрить у себя гипервитаминоз можно только в случае бесконтрольного приема БАДов. Для диагностики переизбытка или дефицита определенных витаминов нужно сдать специальный анализ крови.

25 декабря руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова рассказала, как восполнить недостаток витаминов зимой. Бронникова напомнила, что витамин D активнее всего вырабатывается при воздействии ультрафиолетовых лучей. Говоря о других дефицитных витаминах (А, С, B, а также о никотиновой кислоте), диетолог упомянула традиционные зимние рецепты. Жаркое, гуляш, ирландское стью или французские кассероли — с точки зрения пользы и обогащения организма это идеальный гастрономический выбор.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023