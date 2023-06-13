Врач назвала витамины для поддержания здоровья сердца

Для нормальной работы всего организма, в том числе сердца, необходимо потреблять достаточное количество питательных веществ, витаминов и минералов. Об этом рассказала во вторник, 13 июня, врач-эндокринолог, эксперт компании SOLGAR Полина Игнатьева.

«Благодаря особенностям рациона питания средиземноморских стран их жители редко страдают от болезней сердца, сосудов и ожирения. Поэтому такой тип питания рекомендован людям с патологией сердечно-сосудистой системы», — отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Игнатьевой, для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы стоит включить в рацион питания много морепродуктов, зелени, овощей и фруктов. Также следует ограничить употребление красного мяса и исключить переработанное. Кроме того, рекомендуется есть в небольшом количестве птицу, кисломолочные продукты и яйца.

Врач уточнила, что при таком питании не всегда можно получить суточную норму полезных веществ. Дополнительные нутриенты есть в биологически активных добавках.

По мнению эндокринолога, для нормальной работы сердца необходимы омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), которые снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний. Также важно обратить внимание на магний, улучшающий функционирование сердечно-сосудистой и нервной систем, способствует снижению артериального давления и сердцебиения.

Положительное влияние на здоровье сердца оказывает и коэнзим Q10, увеличивающий производство аденозинтрифосфата (АТФ). Последний является универсальным источником энергии, которая необходима в большом количестве для работы сердечно-сосудистой системы.

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