Президент Польши Дуда: Украина ведет себя как утопающий и тянет за собой на дно

Украина ведет себя как утопающий, который хватается за все возможности для организации экспорта своего зерна, заявил 20 сентября в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Польши Анджей Дуда.

«Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего <…> Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может тянуть вас на глубину», — сказал он.

По его словам, Украина оказалась в сложной ситуации, поэтому она хватается за всё, что может. Польша должна действовать в своих интересах, так как если «утопающий потопит остальных, то он не сможет получить помощь», добавил он.

Дуда обратил внимание, что запрет касается импорта, а не транзита украинского зерна.

Польский президент также отметил: если Киев подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), то Варшава объяснит ситуацию перед трибуналом.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако при этом обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия продлили запрет.

Киев подал в ВТО иск против стран, запретивших импорт украинской сельхозпродукции, так как счел действия указанных стран неправомерными.

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. Позже, в июле, Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции из-за затоваривания украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.