Число погибших от отравления «Мистером Сидром» выросло до 37 человек

Судмедэксперты подтвердили гибель 37-го человека от отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр». Об этом 20 сентября сообщил источник «Известий».

Курганское бюро судебно-медицинской экспертизы определило причину смерти мужчины 1985 года рождения, который 3 июня был доставлен в больницу города Шумиха Курганской области и на следующий день скончался.

Первоначально сообщалось, что он скончался от тромбоэмболии. Но позднее стало известно, что смерть наступила из-за отравления метиловым спиртом.

Было установлено, что мужчина приобрел алкогольный напиток в магазине «Кега», куда осуществляло поставки ООО «Анди», чья продукция была впоследствии изъята.

5 июня в нескольких регионах РФ произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Число пострадавших превысило 100 человек.

Подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя Анар Гусейнов был задержан в тот же день. Позднее стало известно, что Гусейнов не признал вину. Cуд арестовал его.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране. Позднее в ведомстве сообщили, что из оборота было изъято 37,6 тыс. л суррогатного напитка.