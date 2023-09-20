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Шойгу заявил о выходе на новый уровень отношений Москвы и Тегерана

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Диалог между Россией и Ираном в настоящее время развивается особенно интенсивно, в связи с чем взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, находящийся с визитом в Иране, где он 20 сентября осмотрел выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Глава военного ведомства отметил, что РФ нацелена на реализацию всего комплекса запланированных совместных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. По его словам, это во многом обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России Владимиром Путиным и Ирана Эбрахимом Раиси.

«Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень. С удовлетворением отмечаем, что сегодня российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно», — заявил Шойгу на переговорах с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани.

Также Шойгу указал на готовность «к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».

«Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества», — подчеркнул министр обороны России.

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Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров 19 сентября. Церемония официальной встречи российской делегации состоялась перед главным зданием Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана. Министра обороны РФ приветствовал начальник Генштаба Исламской Республики Мохаммад Багери.

Позже главы военных ведомств провели переговоры. На них министр обороны РФ отметил, что отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично, возросла интенсивность встреч на различных уровнях.

До этого, 17 августа, Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Сообщалось, что в ходе переговоров стороны подтвердили настрой на развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.

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