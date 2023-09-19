Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

Визит будет способствовать укреплению военных связей между Москвой и Тегераном, а также станет важным этапом в развитии российско-иранского сотрудничества.

У главного здания Генерального штаба вооруженных сил Ирана состоялась церемония официальной встречи российской делегации, Шойгу приветствовал начальник Генштаба Исламской Республики Мохаммад Багери, уточнили в ведомстве.

17 августа президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Сообщалось, что в ходе переговоров стороны подтвердили настрой на развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.

28 июня Шойгу и Багери провели телефонные переговоры. Сообщалось, что стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки.

Ранее в тот день секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел встречу в Москве с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана Ахмадрезой Раданом. Стороны обсудили российско-иранское взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов.