Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Ирана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана дивизионным генералом Мохаммадом Багери, сообщили в пресс-службе российского ведомства 28 июня.

Уточняется, что в ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки.

Кроме того, стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере, добавили в Минобороны.

Ранее в этот день секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел встречу в Москве с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана Ахмадрезой Раданом. Стороны обсудили российско-иранское взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов.

До этого, 26 июня, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Президенты поговорили о перспективах дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Кроме того, был сделан акцент на практическую реализацию имеющихся договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта.