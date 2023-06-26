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Путин и Раиси обсудили двустороннее сотрудничество России и Ирана

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Состоялся телефонный разговор президента России Владимир Путина и лидера Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в Кремле.

«Обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с акцентом на практическую реализацию имеющихся договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта», — уточняется на сайте Кремля.

Президент Ирана также выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня, сказано в сообщении.

Кроме того, Москва и Тегеран обсудили вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование.

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Ранее, 16 июня, Россия и Иран на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны обсудили совместное развитие туризма в обеих странах, создание инновационных турпродуктов, организацию маршрутов, а также ряд других вопросов.

2 июня министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан на полях заседания Совета министров иностранных дел стран БРИКС обсудили перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

17 мая Путин и Раиси приняли участие по видеосвязи в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт — Астара, которая позволит наладить прямое, беспрерывное сообщение по всей протяженности маршрута Север – Юг, а также внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности.

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