Пожилую женщину достали из-под завалов дома в подмосковной Балашихе
Пожилую женщину достали в подмосковной Балашихе из-под обломков жилого дома, в котором произошел взрыв газа. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил корреспондент «Известий».
На кадрах видно, как спасатели при помощи спецтехники спускают пострадавшую на землю и передают медикам.
Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30 20 сентября. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской. Обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
На данный момент известно о двух погибших в результате взрыва.
На месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты.