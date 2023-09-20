Число погибших при взрыве газа в Балашихе возросло до двух
Число погибших при взрыве газа в подмосковной Балашихе возросло до двух человек, еще двое остаются под завалами. Об этом 20 сентября сообщает МЧС России.
Еще двоих пострадавших передали врачам.
Ка сообщается в Telegram-канале ведомства, в общей сложности из дома, пострадавшего при взрыве, эвакуировано 170 человек. Так, сотрудники МЧС с помощью автолестницы спасли женщину, заблокированную на шестом этаже, и передали ее медикам.
На месте работают три пункта временного размещения, а также более 160 человек и 40 единиц техники.
Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30 20 сентября. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской. Обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
На месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты.