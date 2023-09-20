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Что нужно знать о приеме антибиотиков при ОРВИ, ангине и гриппе

При лечении простудных заболеваний антибиотики неэффективны
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Среди части россиян нередко бытует мнение, что антибиотики способны излечить абсолютно всё. Поэтому при первых признаках простуды некоторые идут не ко врачу, а в аптеку. Насколько эффективны антибиотики при лечении ОРВИ, гриппа и ангины, и чем опасно самолечение, рассказывают «Известия».

Для чего нужны антибиотики

Антибиотики — это особые вещества биологического происхождения, которые подавляют рост микробов и микроорганизмов в организме или полностью уничтожают их.

Впервые антибиотик был открыт в 1928 году, и это стало величайшим достижением медицины ХХ века. До этого миллионы людей погибали от инфекционных болезней.

Антибиотики действительно способны быстро уменьшить симптомы заболевания, но при этом крайне важно не нанести вреда здоровью.

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Можно ли пить антибиотики при ОРВИ, ангине и гриппе

В большинстве случаев для таких простудных заболеваний, как ОРВИ, грипп и ангина антибиотики не нужны.

Однако часто больные сами принимают решение о приеме антибиотиков для профилактики без консультации с терапевтом. Между тем антибиотики не воздействуют на вирусы, и эффекта от их приема не будет, рассказала «Известиям» врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

При этом и таких понятий, как «простудиться» или «простыть», не существует, так как заболеть от холода невозможно. Холод может лишь ослабить иммунитет и сделать человека уязвимым для вирусов или бактерий.

Когда назначают антибиотики при ОРВИ, ангине и гриппе

Антибиотикотерапию обычно назначают примерно через неделю после обнаружения простудного заболевания, если проводимое лечение не помогло и состояние пациента остается без изменений или ухудшается.

Подобное, как правило, происходит при неправильном лечении простуды и гриппа. Тогда к вирусу может присоединиться бактериальная инфекция. Это может привести к серьезным осложнениям, например к пневмонии. В таком случае прием антибиотиков жизненно необходим.

Как отметил в беседе с изданием врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов, диагностировать бактериальную инфекцию можно с помощью общего анализа крови. Для нее характерно повышение нейтрофилов и лейкоцитов и снижение количества лимфоцитов. Если в организме просто вирус, то число лимфоцитов, наоборот, будет повышено.

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Выявить бактериальную инфекцию можно и визуально. Она часто сопровождается лихорадкой, высокой температурой, гнойными выделениями из носа или горла, отсутствием положительной динамики на 5–7-е сутки, добавил врач. У вирусной же инфекции симптоматика совсем иная: насморк, заложенность носа, чихание, боль и першение в горле, сухой кашель, а температура, как правило, не поднимается выше 38 градусов.

В чем опасность неправильного приема антибиотиков при ОРВИ, ангине и гриппе

Согласно данным Минздрава, более 70% россиян принимают антибиотики неправильно и занимаются самолечением. В частности, это касается приема данных препаратов без рецепта врача при ОРВИ и симптомах простуды. Кроме того, многие респонденты прекращали курс антибиотиков раньше времени.

Всё это чревато серьезными последствиями в виде различных осложнений, вплоть до летального исхода, особенно у ослабленных и пожилых людей. И в целом такие препараты обладают побочными свойствами, в частности они могут вызвать аллергическую реакцию, диарею, рвоту, а также привести к нарушению функций печени и почек.

Помимо этого, бесконтрольный прием антибиотиков влияет на бактерии, которые есть в организме и защищают его от патогенных бактерий. У последних, в свою очередь, возникает устойчивость к антибиотику, и в дальнейшем для лечения могут потребоваться уже более высокие дозы или более сильные препараты.

Ранее «Известия» писали, какие народные методы опасны для лечения гриппа и ОРВИ.

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