Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО планирует в ближайшее время расширить боевые группы на восточном фланге
Спорт
В Канаде призвали наказать хоккеиста из РФ за отказ поддержать акцию ЛГБТ
Мир
В НАТО призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине
Мир
Лавров заявил о неспособности Зеленского представлять интересы Украины в прежних границах
Общество
В Госдуме рассматривают вопрос о возможном запрете вейпов в России
Общество
Дом моды Giorgio Armani отсудил у томской предпринимательницы бренд Prima
Политика
В Госдуме назвали абсурдным призыв главы ЕК предоставить Украине любое оружие
Мир
В НАТО заявили о необходимости нарастить производство оружия для Украины
Мир
Путин назвал целью СВО закончить начатую на Украине с 2014 года войну
Общество
Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге
Мир
Церковь Англии запретила венчать однополые пары
Мир
Зеленский поручил расследовать авиакатастрофу в Броварах

Врач предупредила о смертельных осложнениях после неправильного приема антибиотиков

Врач Серебренникова: прием антибиотиков без назначения врача может грозить смертельными осложнениями
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прием антибиотиков без назначения врача чреват серьезными осложнениями вплоть до летального исхода. Кроме того, неправильный прием таких препаратов повышает устойчивость к ним в человеческой популяции, что является общемировой проблемой, предостерегла врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова в беседе с «Известиями» 18 января.

«Перечень эффективных антибиотиков стремительно сокращается»
Главный специалист Минздрава по антимикробной резистентности Роман Козлов — о том, какие болезни станет труднее лечить

Накануне в Минздраве РФ заявили, что более 70% россиян принимают антибиотики неправильно и занимаются самолечением.

«Прием антибиотиков без назначения врача является серьезной проблемой, причем как с точки зрения популяции, так и для конкретного человека. Во всем мире растет устойчивость к антибиотикам, снижается эффективность имеющихся препаратов. А создавать новые виды антибиотиков — это очень сложный и дорогостоящий процесс, а главное — долгий. Есть подсчеты ученых о том, что растет число смертей, вызванных тем, что не было антибиотика, которым можно было бы вылечить человека», — подчеркнула специалист.

Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков может повлиять на бактерии, которые в норме есть на слизистых и коже человека. Они призваны защищать человека от патогенных бактерий. При воздействии антибиотиков такие полезные микроорганизмы будут страдать, появятся новые колонии бактерий, устойчивые к антибиотикам и потенциально опасные для человека. Для лечения уже могут потребоваться более высокие дозы антибиотиков или более сильные лекарства, пояснила Серебренникова.

«Также самолечение антибиотиками может привести к негативному влиянию на флору кишечника, спровоцировать клостридиальные инфекции, способные вызывать серьезные осложнения вплоть до смертельных случаев, особенно у ослабленных и пожилых людей. Да и в целом эти препараты серьезные, с серьезными побочными реакциями, и принимать их необоснованно не стоит», — предупредила врач.

Она также отметила, что люди зачастую принимают антибиотики профилактически, однако такие препараты не воздействуют на вирусы. Назначаются антибиотики только врачом по показаниям при наличии бактериальных осложнений, добавила эксперт.

Как показало исследование Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОИЗ), в 2022 году антибиотики принимали 54,6% респондентов, из них 49,1% занимались самолечением. При этом в 72,5% случаев прием антибиотиков являлся нерациональным: в частности, это касается приема данных препаратов без рецепта врача при ОРВИ и симптомах простуды.

Кроме того, выяснилось, что многие респонденты прекращали курс антибиотиков, назначенный врачом, раньше времени. Ученые пришли к выводу, что в группу риска развития антибиотикорезистентности вошли 43,1% респондентов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023