Врач предупредила о смертельных осложнениях после неправильного приема антибиотиков

Прием антибиотиков без назначения врача чреват серьезными осложнениями вплоть до летального исхода. Кроме того, неправильный прием таких препаратов повышает устойчивость к ним в человеческой популяции, что является общемировой проблемой, предостерегла врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова в беседе с «Известиями» 18 января.

Накануне в Минздраве РФ заявили, что более 70% россиян принимают антибиотики неправильно и занимаются самолечением.

«Прием антибиотиков без назначения врача является серьезной проблемой, причем как с точки зрения популяции, так и для конкретного человека. Во всем мире растет устойчивость к антибиотикам, снижается эффективность имеющихся препаратов. А создавать новые виды антибиотиков — это очень сложный и дорогостоящий процесс, а главное — долгий. Есть подсчеты ученых о том, что растет число смертей, вызванных тем, что не было антибиотика, которым можно было бы вылечить человека», — подчеркнула специалист.

Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков может повлиять на бактерии, которые в норме есть на слизистых и коже человека. Они призваны защищать человека от патогенных бактерий. При воздействии антибиотиков такие полезные микроорганизмы будут страдать, появятся новые колонии бактерий, устойчивые к антибиотикам и потенциально опасные для человека. Для лечения уже могут потребоваться более высокие дозы антибиотиков или более сильные лекарства, пояснила Серебренникова.

«Также самолечение антибиотиками может привести к негативному влиянию на флору кишечника, спровоцировать клостридиальные инфекции, способные вызывать серьезные осложнения вплоть до смертельных случаев, особенно у ослабленных и пожилых людей. Да и в целом эти препараты серьезные, с серьезными побочными реакциями, и принимать их необоснованно не стоит», — предупредила врач.

Она также отметила, что люди зачастую принимают антибиотики профилактически, однако такие препараты не воздействуют на вирусы. Назначаются антибиотики только врачом по показаниям при наличии бактериальных осложнений, добавила эксперт.

Как показало исследование Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОИЗ), в 2022 году антибиотики принимали 54,6% респондентов, из них 49,1% занимались самолечением. При этом в 72,5% случаев прием антибиотиков являлся нерациональным: в частности, это касается приема данных препаратов без рецепта врача при ОРВИ и симптомах простуды.

Кроме того, выяснилось, что многие респонденты прекращали курс антибиотиков, назначенный врачом, раньше времени. Ученые пришли к выводу, что в группу риска развития антибиотикорезистентности вошли 43,1% респондентов.