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Взрыв газа в Балашихе. Главное

Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в подмосковной Балашихе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В подмосковной Балашихе произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Погиб один человек, сообщается о пострадавших. На месте работают спасательные службы. Хроника произошедшего — в материале «Известий».

Взрыв газа в Балашихе — что произошло

Сигнал о взрыве газовоздушной смеси поступил в экстренные службы в 8:30 мск. ЧП произошло на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской.

В результате происшествия обрушились три этажа дома — с третьего по пятый. Два балкона оказались разрушенными, и не менее 10 квартир получили повреждения.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). На место происшествия прибыли экстренные службы, следователи и криминалисты.

Взрыв газа в Балашихе — жертвы

К настоящему моменту известно о трех погибших и четырех пострадавших. Одной из жертв ЧП стала женщина 30–35 лет. Пострадали четыре человека, в том числе мужчина и ребенок, с ними работают медики. На месте взрыва задействованы 10 бригад скорой помощи и шесть бригад территориального Центра медицины катастроф.

Спасатели МЧС продолжают работу, к месту происшествия прибыла спецтехника. По предварительным данным, еще два человека остаются под завалами.

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Жителей пострадавших квартир размещают в ДК «Балашиха», где им предоставляются горячее питание, вода и психологическая помощь.

Взрыв в Балашихе — видео

Момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как стекла на втором этаже полопались, а находящиеся у дома птицы разлетелись в разные стороны.

На место происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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