Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до трех
Число погибших при взрыве газа в многоэтажном доме в подмосковной Балашихе выросло до трех человек. Об этом 20 сентября сообщил источник «Известий».
Общее число пострадавших возросло до семи. Из них трое погибли, один передан медикам и еще трем оказана медицинская помощь на месте. Еще два человека остаются под завалами.
Ранее сообщалось о двух погибших и шести пострадавших.
Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской. Обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир.
Спасателям удалось спасти из-под завалов пожилую женщину. Ее спустили при помощи спецтехники и передали медикам, передает Telegram-канал Mash. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, под завалами остаются женщина и ребенок.
В региональном главке Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.