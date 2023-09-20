Воробьев выехал на место взрыва газа в доме в Балашихе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал в Балашиху, где утром 20 сентября в одном из жилых многоэтажных домов произошел взрыв газа.
По информации «Известий», в результате происшествия погиб один человек, по меньшей мере четверо пострадали. Разбор завалов продолжается.
«Всех жителей пострадавших квартир размещаем в ДК «Балашиха», там обеспечим их всем необходимым — горячим питанием, водой. Окажем психологическую помощь. Сам буду на месте через несколько минут. Проведу штаб, окажем всю возможную помощь жителям», — написал он в Telegram.
Глава региона сообщил, что на месте взрыва работают 10 бригад скорой помощи и шесть бригад территориального Центра медицины катастроф.
Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской. Обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир.
В региональном главке Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.