Два человека остаются под завалами жилого дома в подмосковной Балашихе
Предварительно, два человека остаются под завалами жилого дома в подмосковной Балашихе, в котором произошел взрыв газа. Об этом в среду, 20 сентября, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Еще двое пострадавших были направлены в лечебное учреждение, один из них скончался в карете скорой помощи.
Спасатели МЧС продолжают работу.
Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30 20 сентября. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской. Обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).
На месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты.