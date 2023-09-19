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Фигурантам дела о покушении на Захарченко продлили арест

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Фото: РЕН ТВ
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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест трем фигурантам дела о покушении на убийство первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко и убийстве командира противотанкового специального подразделения ДНР «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы), сообщил во вторник, 19 сентября, корреспондент «Известий» из зала суда.

«Южный окружной военный суд определил продлить срок содержания подсудимым (Александру) Погорелову, (Василию) Чурилову и (Артему) Ену <…> на три месяца, до 29 декабря», — заявил судья.

Еще одного фигуранта дела — Александра Тимошенко — суд оставил под подпиской о невыезде.

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Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. По информации СМИ, бомба была заложена в здание заранее. Власти республики признали случившееся терактом и обвинили в покушении Киев. Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать политическое решение конфликта.

В июне 2019 года МВД ДНР заявило, что к убийству причастны сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). 29 сентября 2022 года появилась информация о том, что исполнителю теракта, в котором погиб Захарченко, заплатили 5 млн рублей. В общей же сложности на подготовку убийства было выделено $2 млн.

29 августа 2023 года сообщалось, что дело об убийстве Захарченко завершено. Уточнялось, что расследованием занимались сотрудники управления Следственного комитета по ДНР. Главному фигуранту дела Погорелову вменяют шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, а также террористическую деятельность и ряд других статей УК РФ.

Павлов погиб 16 октября 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте его дома в центре Донецка. Власти ДНР квалифицировали этот случай как теракт, организованный украинскими спецслужбами. Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства Моторолы. 20 мая 2022 года Путин присвоил Павлову орден Мужества посмертно.

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