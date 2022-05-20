Путин подписал указ о награждении ополченца Моторолы орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин присвоил командиру противотанкового специального подразделения ДНР «Спарта» Арсену Павлову (Мотороле) Орден Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован 20 мая.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)», — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Комбат ополчения Павлов (позывной Моторола) погиб 16 октября 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте его дома в центре Донецка. Власти ДНР квалифицировали этот случай как теракт, организованный украинскими спецслужбами.

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Павлов — командир противотанкового специального подразделения «Спарта» Донецкой народной республики. Полковник вооруженных сил ДНР. Герой ДНР.

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