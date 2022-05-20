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Путин подписал указ о награждении ополченца Моторолы орденом Мужества посмертно

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Президент России Владимир Путин присвоил командиру противотанкового специального подразделения ДНР «Спарта» Арсену Павлову (Мотороле) Орден Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован 20 мая.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)», — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Комбат ополчения Павлов (позывной Моторола) погиб 16 октября 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте его дома в центре Донецка. Власти ДНР квалифицировали этот случай как теракт, организованный украинскими спецслужбами.

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Павлов — командир противотанкового специального подразделения «Спарта» Донецкой народной республики. Полковник вооруженных сил ДНР. Герой ДНР.

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