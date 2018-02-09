Версия Прилепина об убийцах Моторолы и Гиви совпала с данными главы ДНР

Писатель и политрук одного из батальонов ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Рспублики (ДНР) Захар Прилепин заявил, что данные главы республики Александра Захарченко о том, что лица, причастные к убийству ополченца Михаила Толстых (позывной Гиви) и имеющие отношение к убийству командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола), полностью совпали с имевшейся у него информацией.

«На 100% информация совпадает. Я тогда уже этой информацией обладал, потому что часть персонажей находились на территории республики и продолжали работать, часть сразу были арестованы, а часть искали», — цитирует Прилепина НСН.

Ранее 9 февраля глава ДНР Александр Захарченко заявил, что личности убийц ополченцев Моторолы и Гиви установлены, а некоторые из них задержаны.

Прилепин еще 10 октября прошлого года заявил, что ему известны имена убийц ополченцев Толстых и Павлова. По словам писателя, это дело рук украинских диверсантов.

Комбат ополчения Арсен Павлов (позывной Моторола) погиб 16 октября 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте его дома. Михаил Толстых (позывной Гиви) погиб в Макеевке 8 февраля прошлого года. Его рабочий кабинет обстреляли из огнемета «Шмель». Власти ДНР квалифицировали оба случая как теракты, организованные украинскими спецслужбами.

В то же время накануне, 8 февраля, украинский журналист Юрий Бутусов выдвинул версию о том, что Михаил Толстых погиб не в результате обстрела из огнемета «Шмель», а из-за подрыва взрывного устройства. По его словам, покушение на комбата готовилось в течение двух лет.