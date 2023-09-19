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Политолог обвинил США в фашизации Украины

Марков: за фашизацией украинского населения стоят США
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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В фашизации украинского населения виновны Соединенные Штаты Америки. Об этом во вторник, 19 сентября, «Известиям» рассказал политолог Сергей Марков.

«Идет активнейшая работа по фашизации украинского общественного сознания. Это война, которую ведут США против Украины, против России. Это политическая война XXI века. Начали ее США тем, что без объявления войны напали на Украину, свергли президента, установили марионеточную хунту, установили систему террора. А дальше с помощью террора просто стали менять насильственно идентичность населения Украины», — отметил эксперт.

По словам политолога, украинцы и русские всегда были частью большого русского народа, однако Америке удалось настроить Киев против россиян.

«<...> сейчас американцы захватили Украину, оккупировали ее и с помощью террора и тяжелой пропаганды делают из украинцев стадо зомбированных рабов и меняют их идентичность», — заявил он.

Марков также добавил, что частью новой украинской идентичности является прославление путем лжи тех, кто убивал русских. По его мнению, в истории Украины такие примеры составляют только «отъявленные негодяи», поэтому киевский режим и воспевает лидера националистов Степана Бандеру.

«Бандера и все прочие они, во-первых, фашисты по своим личным взглядам. Во-вторых, они фашисты, потому что они сотрудничали с Гитлером. Украинские националисты, исходя из своих личных взглядов, сделали выбор в пользу немецкого фашизма и стали его союзниками. Они были союзниками нацисткой Германии долгое время. Они были трижды фашистами: они были фашистами по личным взглядам, фашистами по союзу с Гитлером и по своим практическим действиям», — отметил политолог.

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Он также напомнил, что на счету украинских националистов множество ужасных убийств учителей и обычных мирных людей в годы Второй мировой войны, а слова о том, что они боролись с нацистской Германией, — всего лишь сказки. Марков отметил, что Вашингтон сегодня превращает украинцев в рабов, которых просто натравливают на россиян.

«Всё это делается не просто для оболванивания собственного населения, а все это делается для того, чтобы сделать из местного населения стадо зомбированных рабов, которые будут убивать русских в себе, которые будут убивать русских соседей и русских в России», — добавил политолог.

Ранее историк объяснил, почему украинские власти пытаются обелить репутацию УПА («Украинская повстанческая армия», запрещена в РФ). По его мнению, обеление лидера националистов Степана Бандеры нужно не для самих украинцев, а для «западного заказчика», чтобы создать иллюзию, будто Бандера являлся человеком, пытавшимся встроить Украину в европейское будущее.

До этого политолог Алексей Кочетков обвинил во лжи отрицающих нацизм на Украине политиков. Он заявил, что там за последние девять лет активно продвигался реваншистский, неонацистский нарратив, связанный с пересмотром итогов Второй мировой войны.

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