Расчет по каталогу: вступили в силу новые ценовые справочники по ОСАГО

Вступила в силу новая редакция справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, по которым рассчитывается размер выплат по ОСАГО. Страховщики утверждают, что ситуация со стоимостью запчастей стабилизировалась, поэтому цены в этих справочниках изменились незначительно. Эксперты отмечают, что стоимость деталей в каталогах ниже рыночной и восстановить машину на выплаченную страховку практически невозможно. Подробности — в материале «Известий».

Свериться со справочником

С 19 сентября вступили в силу новые ценовые справочники, на основе которых определяется размер компенсации по ОСАГО пострадавшим в ДТП. По сравнению с предыдущей версией этих справочников, которые действовали с середины июля, средняя стоимость запчастей в них увеличилась на 1,4%. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он отметил, что осенью прошлого года ситуация с ценами на запчасти начала стабилизироваться. В результате по сравнению со справочниками, вышедшими ровно год назад (19 сентября 2022 года), детали подешевели в среднем на 9,3%.

Президент РСА подчеркнул, что по сравнению со справочниками предыдущей версии — от 19 июня 2023 года — отмечается снижение цен на запасные части для автомобилей Hyundai, Kia и Toyota в среднем на 2–2,5%. Тем не менее он отметил, что некоторые детали, напротив, стали дороже . Например, для автомобилей Hyundai двери, фары и лобовые стекла подорожали на 18–25%. На фары и двери моделей Mitsubishi за счет появления их неоригинальных аналогов цены снизились на 10–18%, а вот на лобовые стекла для автомобилей этой японской марки они увеличились примерно на 18%.

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Вместе с тем Евгений Уфимцев сообщил, что, несмотря на общее снижение цен на автомобильные запчасти, отраженное в официальных ценовых справочниках, на детали для автомобилей некоторых брендов по-прежнему отмечается рост. В качестве примера он приводит марки BMW, Mercedes, Opel и Honda: с середины июля, по данным РСА, детали на них подорожали на 4,5–8,8%.

Дешевле детали, доступнее страховка

В Российском союзе автостраховщиков отмечают, что стабилизация цен на запчасти оказывает влияние и на среднюю стоимость полиса ОСАГО: он становится дешевле. Если в январе 2023 года она составляла 8037 рублей, то в июле 2023 года — 7860 рублей, заявили в организации.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Таким образом, с начала года в связи с начавшейся стабилизацией на рынке запчастей и возросшей конкуренцией между страховыми компаниями за безубыточных автовладельцев средняя премия по ОСАГО стала ниже на 2,3%, — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

На рынке дороже

В автосервисах отмечают, что по сравнению с началом года стоимость запчастей выросла незначительно, примерно на 5–7%. Однако подчеркивают, что это в первую очередь касается основных «расходников» и деталей для мелкого ремонта. Такие запчасти были в больших объемах завезены в нашу страну еще в начале года, поэтому на них не сказалось колебание курса валют, отмечают представители техцентров.

— Сильнее всего в цене выросли запчасти, которые везут под заказ: крупноузловые детали (рулевые рейки в сборе, двигатели, элементы трансмиссии), некоторые кузовные элементы и оптика. Также традиционно более заметен рост запчастей для европейских и американских брендов автомобилей, — рассказала «Известиям» директор международной сети автосервисов Fit Servise Татьяна Овчинникова.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Она также отметила, что на рынке запчастей существует задержка в ценообразовании, поэтому на некоторые позиции цены еще не отреагировали на курсовой скачок. Эксперт прогнозирует, что если курс рубля не изменится, то средняя стоимость запчастей в нашей стране в обозримой перспективе может увеличиться на 10–15%.

Вопрос качества

Осенью прошлого года страховые компании, согласно указанию Центробанка, получили возможность ремонтировать автомобили с использованием неоригинальных запчастей. С учетом непрозрачной методики определения цены в справочниках, которыми пользуются страховые компании, качество «неоригинала» вызывает вопросы , отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

— Эти справочники основываются на самых низких ценах на детали, качество которых чаще всего оставляет желать лучшего. Полноценно восстановить поврежденный автомобиль на компенсацию по ОСАГО, рассчитанную по ценовым справочникам, практически нереально, — заявил он.

С ним согласен адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он также отмечает трудности с ремонтом автомобилей на выплаченные страховщиками суммы.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Этих денег, как правило, на восстановление автомобиля не хватает. При этом получить от страховщика направление на ремонт в последнее время практически невозможно: техцентры просто отказываются ремонтировать машины за суммы, предложенные страховой компанией, — поделился с «Известиями» юрист своей практикой.

Пытаться оспорить в такой ситуации размер возмещения, ссылаясь на то, что реальная цена на ту или иную деталь оказалась выше той, что указана в справочнике, бесполезно, отмечает адвокат. Поскольку компенсация была рассчитана по установленной методике с использованием официальных ценовых справочников, добиться доплаты от страховой вряд ли получится, считает он. В этом случае за получением недостающей на ремонт суммы владельцу разбитого автомобиля придется обращаться к виновнику ДТП и, согласно Гражданскому кодексу РФ, требовать от него возмещения убытков — в добровольном порядке или через суд, заявил Сергей Радько.

— Такая практика «убивает» саму идею ОСАГО, которое вводилось как раз для того, чтобы избежать подобных взаимоотношений между участниками аварий, — заявил Антон Шапарин. Он также добавил, что из-за большой загруженности судов в крупных городах рассмотрение гражданских исков может длиться годами.