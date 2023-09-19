Корабль «Серпухов» выполнил стрельбу «Калибром» в Белом море

Малый ракетный корабль «Серпухов» в Белом море выполнил стрельбу «Калибром» по береговой цели в Архангельской области на полигоне «Чижа». Об этом 19 сентября сообщило Минобороны РФ.

«В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота малый ракетный корабль «Серпухов» в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования «Калибр» по береговой цели на полигоне «Чижа». По результатам средств объективного контроля, высокоточная крылатая ракета успешно поразила береговую мишень», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство уточняет, что для выполнения задачи корабль вышел в морские полигоны Северного флота.

Днем ранее, 18 сентября, на северо-востоке России в акватории Чукотского и Берингова морей начались учения по защите Северного морского пути. В них приняли участие окло 50 единиц боевой техники, среди которой надводные корабли, подводные лодки, вертолеты морской авиации и другая техника.

В августе также появилась информация, что военно-морское учение «Океанский щит – 2023» началось в акватории Балтийского моря. В процессе учений были проверены готовность сил ВМФ к защите РФ и слаженность работы штабов разного уровня по управлению войсками.