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В Балтийском море начались военно-морские учения «Океанский щит - 2023»

Минобороны РФ: в Балтийском море начались учения «Океанский щит - 2023»
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Военно-морское учение «Океанский щит-2023», началось в акватории Балтийского моря. Об этом в среду, 2 августа, сообщает Минобороны РФ.

Учения пройдут под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова. К ним планируется привлечь порядка 6 тыс. военных, более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, а также три десятка летательных аппаратов морской авиации.

«В ходе учения будут отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозки войск и воинских грузов, а также по обороне морского побережья. Всего планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия», — говорится в сообщении.

Кроме того, в процессе учений будет проверена готовность сил ВМФ к защите РФ и слаженность работы штабов разного уровня по управлению войсками.

В министерстве добавили, что после завершения обучения корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы.

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Днем ранее Минобороны сообщило, что три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно попытались атаковать патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». Судна выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.

Ранее, 25 июля, по сообщению Минобороны, патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» штатным оружием уничтожил два безэкипажных катера. В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера ВСУ были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 м. Пострадавших в результате безуспешной попытки атаки противника не было.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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