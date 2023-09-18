Минобороны сообщило о начале учений по защите Севморпути

Учения по защите Северного морского пути под руководством Главнокомандующего ВМФ начались на северо-востоке России в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка. Об этом сообщили в Минобороны 18 сентября.

«Первым эпизодом учения стало выполнение боевых упражнений по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря. Нанесение ракетного удара отработали экипажи гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и атомного подводного ракетного крейсера «Томск», а также берегового ракетного комплекса «Бастион»,— указали в ведомстве.

Помимо этого, была проведена стрельба крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» с их штатных носителей по сложным мишеням. По официальным данным, все ракеты справились с заданием, поразив цели, расположенные на расстоянии сотни километров.

В учениях принимают участие около 10 тыс. военных и более 50 единиц боевой техники, среди которых надводные корабли, подводные лодки, вертолеты морской авиации и прочее.

Данное мероприятие нацелено на улучшение обороноспособности вооруженных сил, а также для совершенствования войск для действий на северо-восточных рубежах.

Ранее, 2 августа, появилась информация, что военно-морское учение «Океанский щит – 2023» началось в акватории Балтийского моря. В процессе учений были проверены готовность сил ВМФ к защите РФ и слаженность работы штабов разного уровня по управлению войсками.