Названа стоимость самой дешевой квартиры в Новой Москве

Стоимость самой дешевой квартиры в новостройках Новой Москвы составляет 4,3 млн рублей. Об этом «Известия» сообщили аналитики компании «Бон Тон».

Речь идет о студии без отделки площадью 20,9 кв. м в проекте со сроком сдачи в IV квартале 2024 года в поселении Филимонковское, рассказали специалисты.

«Самая дорогая квартира стоит 48,4 млн рублей. Это четырехкомнатная квартира евроформата без отделки площадью 135,5 кв. м во введенном доме в поселении Десеновское», — отметили аналитики.

Также эксперты сообщили, что за последний год средняя стоимость квадратного метра в ТиНАО увеличилась на 2,5% и составила 232,9 тыс. рублей при средней цене лота 10,9 млн рублей (–2,4% за год).

По итогам месяца средневзвешенная цена квадратного метра первичного рынка в НАО составила 236,8 тыс. рублей (+1,7% за год) и в ТАО — 127 тыс. рублей (+5,6% за год), добавили специалисты.

Ранее, 16 сентября, аналитики компании VSN Realty рассказали, что в августе в столице было продано рекордное за восемь месяцев 2023 года количество новых квартир и апартаментов. Так, куплено 6,4 тыс. квартир и апартаментов в новостройках классов комфорт и бизнес — объем сделок в лотах вырос на 27%.

14 сентября в агентстве недвижимости Dolgov PRO привели «Известиям» прогноз, согласно которому цены на квартиры в новостройках Московского региона к концу 2023 года могут увеличиться до 8%. По мнению экспертов, на это могут повлиять удорожание строительных материалов, повышение Центробанком ключевой ставки.