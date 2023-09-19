В России стартовали испытания гиперзвукового снайперского патрона

Испытания гиперзвукового снайперского патрона, который может в перспективе развивать скорость более 1,5 тыс. м/с, начались в России. Об этом 19 сентября сообщил руководитель разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания», ― заявил Лобаев в интервью «РИА Новости».

По словам оружейника, патрон пока что можно назвать лишь условно «гиперзвуковым», поскольку продолжает летать на скорости ниже сверхзвуковой.

«Мы можем его выпускать в пограничном с гиперзвуковым вариантом или собственно выходить на гиперзвук. Данное решение мы будем принимать по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия. Гиперзвук начинается со скорости свыше 1,5 тыс. м/с, высокоскоростным снайперским патроном считается патрон, летящий со скоростью 900 м/с», ― объяснил Лобаев.

Предприятие Lobaev Arms находится в городе Тарусе Калужской области. Оно представляет собой первое в России частное предприятие по производству снайперского оружия.

11 сентября стало известно, что в России появился первый полностью импортозамещенный патрон, предназначенный для высокоточных снайперских винтовок калибра 408 Cheytac. Lobaev Arms освоило и запустило в серию производство снайперского патрона калибра 408 Cheytac полностью на отечественном сырье и комплектующих.

Ранее, 28 августа, добровольческая бригада «Невский» совместно с Lobaev Arms организовала постоянно действующий центр подготовки и боевого применения снайперов на территории СВО. Во время учебы военным объяснят, как работать с транспортными винтовками, и обучат полезным навыкам.

17 июля глава предприятия — разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что в РФ началось производство новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой» калибра 375 Cheytac (10,3 × 77 мм). По его словам, рабочее название проекта «Зверобой» было выбрано по итогам народного голосования в соцсетях.

13 мая сообщалось, что в России начали выпускать собственную версию снайперских патронов Cheytac, при производстве которых используются только отечественные материалы и комплектующие.