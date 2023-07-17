В России началось производство самозарядной снайперской винтовки для новичков

Производство новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой» калибра 375 Cheytac (10,3×77 мм) началось в России раньше намеченного срока, рассказал 17 июля глава предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По его словам, рабочее название проекта «Зверобой» было выбрано по итогам «народного голосования» в соцсетях.

«Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск «самозарядки» в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее. Преимущество этой винтовки в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более км менее подготовленными стрелками за счет возможности производства быстрого повторного выстрела», — рассказал он «РИА Новости».

Лобаев добавил, что ускорению производства «Зверобоя» стало возможным благодаря тому, что Lobaev Arms разработал и серийно выпускает патрон калибра Cheytac, полностью состоящий из отечественных комплектующих.

Компания из Калужской области Lobaev Arms — первое частное оборонное предприятие, производящее гражданское и служебное снайперское оружие. Один из известных видов снайперских винтовок компании является «Сумрак» — самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели — 4,2 км).

18 мая корреспондент «Известий» Олег Барышев рассказал о снайперской винтовке Чукавина, которая придет на смену винтовке Драгунова. Оружие представили на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2023 в Минске.

В марте концерн «Калашников» начал поставки модульного пистолета Лебедева (МПЛ), оружие проходило испытания в войсках. Пистолет Лебедева — это новый боевой образец компактного стрелкового оружия разработки «Калашникова».