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В России началось производство самозарядной снайперской винтовки для новичков

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Томас Тхайцук
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Производство новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой» калибра 375 Cheytac (10,3×77 мм) началось в России раньше намеченного срока, рассказал 17 июля глава предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По его словам, рабочее название проекта «Зверобой» было выбрано по итогам «народного голосования» в соцсетях.

«Наша компания приняла решение сдвинуть на более раннее время выпуск «самозарядки» в калибрах 375 и 408 Cheytac, разработанной компанией ранее. Преимущество этой винтовки в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более км менее подготовленными стрелками за счет возможности производства быстрого повторного выстрела», — рассказал он «РИА Новости».

Лобаев добавил, что ускорению производства «Зверобоя» стало возможным благодаря тому, что Lobaev Arms разработал и серийно выпускает патрон калибра Cheytac, полностью состоящий из отечественных комплектующих.

Компания из Калужской области Lobaev Arms — первое частное оборонное предприятие, производящее гражданское и служебное снайперское оружие. Один из известных видов снайперских винтовок компании является «Сумрак» — самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели — 4,2 км).

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