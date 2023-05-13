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В РФ начали выпускать снайперский патрон Cheytac из отечественных материалов

В РФ начали выпускать снайперский патрон Cheytac полностью из отечественных материалов
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В России начали выпускать собственную версию снайперских патронов Cheytac, при производстве которых используются только отечественные материалы и комплектующие. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил «РИА Новости» глава компании-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

По его словам, новые патроны для винтовок калибра 375 Cheytac оснащены гильзой от Lobaev Arms и начиняются порохом некоего «казанского предприятия». Раньше использовались австралийские и американские гильзы, а порох приходилось закупать у Финляндии или США.

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21 апреля российская компания-разработчик «Альфа К» продемонстрировала невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z». Презентация состоялась в рамках II специализированной выставки «Экипировка» в Москве. Отмечается, что такой костюм поможет обезопасить не только бойца, но и технику.

До этого, 12 апреля, стало известно, что в России создали дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер», который в ближайшее время поступит на опытную эксплуатацию в войска. Данный комплекс стал продуктом развития проекта «Антимайдан-Рубеж».

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что производство военно-промышленного комплекса (ВПК) России быстрыми темпами расширяется, за тот же период страна произведет в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

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