В России разработали ложный дрон «Лодырь» для отвлечения противника

Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали комплекс «Лодырь», который призван отвлекать на себя разведку противника, рассказал 19 сентября генеральный директор организации Дмитрий Кузякин.

«Компания ЦКБР разработала и изготовила комплекс ложного оператора дрона «Лодырь», который позволяет отвлечь на себя системы радиоэлектронной разведки противника на время боевого применения настоящего FPV-расчета. В эфире работа комплекса неотличима от реальной FPV-системы», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, преимущество комплекса — в его автономности. Он достаточно долго может оставаться на позиции, ожидая команды на включение. Установки способны находиться в спящем режиме несколько недель. Несколько таких устройств могут с легкостью прикрыть выполнение задач боевым расчетом.

«Кроме того, «Лодырь» дешев в производстве, их устанавливается множество в зоне применения одного настоящего FPV-расчета. Обеспечение безопасности наших боевых FPV-расчетов — главный приоритет работы ЦКБР. Мы ведем разработку новых инструментов РЭР, которые позволят вводить в заблуждение противника уже на стратегическом уровне. Конечно, это не одно изделие, а целый комплекс мероприятий и технического обеспечения», — сообщил гендиректор компании.

Ранее в этот день стало известно, что в России стартовали испытания гиперзвукового снайперского патрона. Он может в перспективе развивать скорость более 1,5 тыс. м/с, сообщили разработчики.

18 сентября на территории ДНР российскими военными была уничтожена станция РЭБ в районе Новополя. Кроме того, ВС РФ разбили шесть минометных расчетов ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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