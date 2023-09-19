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В России разработали ложный дрон «Лодырь» для отвлечения противника

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработали комплекс «Лодырь», который призван отвлекать на себя разведку противника, рассказал 19 сентября генеральный директор организации Дмитрий Кузякин.

«Компания ЦКБР разработала и изготовила комплекс ложного оператора дрона «Лодырь», который позволяет отвлечь на себя системы радиоэлектронной разведки противника на время боевого применения настоящего FPV-расчета. В эфире работа комплекса неотличима от реальной FPV-системы», — рассказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, преимущество комплекса — в его автономности. Он достаточно долго может оставаться на позиции, ожидая команды на включение. Установки способны находиться в спящем режиме несколько недель. Несколько таких устройств могут с легкостью прикрыть выполнение задач боевым расчетом.

«Кроме того, «Лодырь» дешев в производстве, их устанавливается множество в зоне применения одного настоящего FPV-расчета. Обеспечение безопасности наших боевых FPV-расчетов — главный приоритет работы ЦКБР. Мы ведем разработку новых инструментов РЭР, которые позволят вводить в заблуждение противника уже на стратегическом уровне. Конечно, это не одно изделие, а целый комплекс мероприятий и технического обеспечения», — сообщил гендиректор компании.

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Ранее в этот день стало известно, что в России стартовали испытания гиперзвукового снайперского патрона. Он может в перспективе развивать скорость более 1,5 тыс. м/с, сообщили разработчики.

18 сентября на территории ДНР российскими военными была уничтожена станция РЭБ в районе Новополя. Кроме того, ВС РФ разбили шесть минометных расчетов ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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