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В США назвали суверенным решение стран Европы о запрете ввоза зерна с Украины

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne
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Администрация США отказалась влиять на страны Восточной Европы в связи с запретом на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил на брифинге для иностранных журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он назвал суверенным решение о запрете импорта украинского зерна со стороны Венгрии, Польши и Словакии.

«Во-первых, нам известно об обеспокоенности некоторых наших европейских партнеров по поводу импорта украинского зерна. Во-вторых, речь идет о суверенных решениях. <...> Разве не было бы лицемерием со стороны Соединенных Штатов запугивать другие страны в связи с суверенными решениями, которые они принимают и которые, по их мнению, в наибольшей степени соответствуют интересам их населения?» — приводит слова Кирби «РИА Новости».

Он добавил, что Вашингтон не ведет со странами Восточной Европы консультаций, которые касались бы принятых ими решений.

Пятеро на одного: фермеры в странах ЕС против ввоза зерна из Украины
Наплыв дешевой сельхозпродукции мешает собственным поставкам

Ранее в этот день сообщалось, что Польша, Словакия и Венгрия приняли решение бойкотировать работу координационной платформы Еврокомиссии по решению проблемных вопросов, связанных с украинским зерном, из-за угроз Киева обратиться в ВТО.

В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины. Ее встречи проходили в Брюсселе, последняя состоялась ранее, 18 сентября.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать действующие с мая ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако при этом обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия решили продлить эмбарго. В этих странах обеспокоены из-за того, что заполонившее европейский рынок дешевое украинское зерно вредит местным фермерам, которые не в состоянии противостоять этой конкуренции. Так, в Польше назвали украинское зерно угрозой для стран — членов Евросоюза, которая способна дестабилизировать их внутренние рынки.

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