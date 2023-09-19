Реклама
Прямой эфир
Армия
В России разработали ложный дрон «Лодырь» для отвлечения противника
Мир
СМИ заявили о создании США бренда Зеленского на фоне провалов Украины
Общество
Музыканту Игорю Николаеву провели операцию на сердце
Происшествия
В Мелитополе прозвучал взрыв
Происшествия
Боксер Ионов задержан за массовую драку у клуба в Москве
Недвижимость
В РФ одобрили первое проектное финансирование на частные дома
Общество
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору
Общество
Около 1,2 тыс. боеприпасов времен ВОВ уничтожено сотрудниками МВД в Севастополе
Мир
Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата
Интернет и технологии
Правительство РФ будет блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров
Мир
Во Львове проведут проверку после попытки задержать мужчину в военкомате
Мир
В Польше отказались снимать зерновое эмбарго из-за жалобы Украины в ВТО
Происшествия
Автобус врезался в опору линии электропередач в Иркутске
Армия
«Ростех» сообщил о кратном наращивании производства «Ланцетов» и «Кубов»

В России предложили снизить налог при продаже недвижимости

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил снизить налог при продаже недвижимости
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий направил на рассмотрение в правительство РФ законопроект, которым предлагается в два раза увеличить сумму налогового вычета при продаже квартиры: с 1 млн до 2 млн рублей, что фактически, позволит снизить сумма уплачиваемого налога. Об этом «Известиям» 19 сентября сообщили в пресс-службе Слуцкого.

«Меры поддержки семей как приоритетное направление государственной работы должны гибко реагировать на инфляцию, способствовать стабилизации финансового сектора. Если принято решение повышать сумму первого взноса на ипотеку, необходимо оперативно вводить корректировки в другом месте, чтобы российские семьи не теряли необходимый уровень государственной поддержки. В данном случае увеличение суммы первого взноса на ипотеку сможет компенсировать снижение налога при продаже недвижимости», — прокомментировал Слуцкий.

Он отметил, что увеличение необлагаемой налогом суммы от продажи недвижимости даст возможность оставить больше средств в семейном бюджете и потратить их на ремонт жилья или приобретение техники для дома.

Также депутат обратил внимание, что размер имущественного налогового вычета не менялся с момента его введения — с 2001 года. А увеличение необлагаемой налогом суммы от продажи недвижимости до 2 млн рублей, по его словам, позволит сохранить в семейном бюджете порядка 100 тыс. рублей и больше. Фактически будет снижена сумма уплачиваемого налога.

Как объяснили авторы законопроекта, действующим налоговым законодательством предусматривается необходимость уплаты налога в случае продажи недвижимости, которая находилась в собственности менее трех или пяти лет. Например, при продаже в 2023 году полученной в наследство в 2021 году собственности за 4 млн рублей, получатель наследства обязан будет заплатить налог в размере 13% от 3 млн рублей: 4 млн рублей (вся стоимость) минус 1 млн рублей (сумма, не облагаемая налогом). Уплаченный налог составит 390 тыс. рублей (13% от 3 млн рублей).

«Согласно предложению ЛДПР, сумма налога составила бы всего 260 тыс. рублей от 2 млн рублей: 4 млн рублей (вся стоимость) минус 2 млн рублей (сумма, не облагаемая налогом). Семейный бюджет получателя наследства увеличился бы на 130 тыс. рублей», — подчеркнули они.

Дому время: выдачи ипотеки подскочили на 10–50% в августе
Почему россияне стали экстренно оформлять жилищные кредиты после внепланового повышения ключевой ставки

14 сентября аналитики агентства недвижимости Dolgov PRO сообщили «Известиям», что текущая динамика изменения стоимости жилья на первичном рынке Московского региона показывает ежемесячный рост в пределах 2%. Цены на квартиры в новостройках к концу 2023 года могут увеличиться до 8%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023