В России предложили снизить налог при продаже недвижимости

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий направил на рассмотрение в правительство РФ законопроект, которым предлагается в два раза увеличить сумму налогового вычета при продаже квартиры: с 1 млн до 2 млн рублей, что фактически, позволит снизить сумма уплачиваемого налога. Об этом «Известиям» 19 сентября сообщили в пресс-службе Слуцкого.

«Меры поддержки семей как приоритетное направление государственной работы должны гибко реагировать на инфляцию, способствовать стабилизации финансового сектора. Если принято решение повышать сумму первого взноса на ипотеку, необходимо оперативно вводить корректировки в другом месте, чтобы российские семьи не теряли необходимый уровень государственной поддержки. В данном случае увеличение суммы первого взноса на ипотеку сможет компенсировать снижение налога при продаже недвижимости», — прокомментировал Слуцкий.

Он отметил, что увеличение необлагаемой налогом суммы от продажи недвижимости даст возможность оставить больше средств в семейном бюджете и потратить их на ремонт жилья или приобретение техники для дома.

Также депутат обратил внимание, что размер имущественного налогового вычета не менялся с момента его введения — с 2001 года. А увеличение необлагаемой налогом суммы от продажи недвижимости до 2 млн рублей, по его словам, позволит сохранить в семейном бюджете порядка 100 тыс. рублей и больше. Фактически будет снижена сумма уплачиваемого налога.

Как объяснили авторы законопроекта, действующим налоговым законодательством предусматривается необходимость уплаты налога в случае продажи недвижимости, которая находилась в собственности менее трех или пяти лет. Например, при продаже в 2023 году полученной в наследство в 2021 году собственности за 4 млн рублей, получатель наследства обязан будет заплатить налог в размере 13% от 3 млн рублей: 4 млн рублей (вся стоимость) минус 1 млн рублей (сумма, не облагаемая налогом). Уплаченный налог составит 390 тыс. рублей (13% от 3 млн рублей).

«Согласно предложению ЛДПР, сумма налога составила бы всего 260 тыс. рублей от 2 млн рублей: 4 млн рублей (вся стоимость) минус 2 млн рублей (сумма, не облагаемая налогом). Семейный бюджет получателя наследства увеличился бы на 130 тыс. рублей», — подчеркнули они.

14 сентября аналитики агентства недвижимости Dolgov PRO сообщили «Известиям», что текущая динамика изменения стоимости жилья на первичном рынке Московского региона показывает ежемесячный рост в пределах 2%. Цены на квартиры в новостройках к концу 2023 года могут увеличиться до 8%.